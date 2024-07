Lena Meyer-Landrut in ärztlicher Behandlung – Konzert fällt ins Wasser – „Es bricht ihr das Herz“

Es hätte ein Sonntagabend (21. Juli) voller Freude, guter Songs und vieler Gänsehaut-Momente werden sollen. Doch anstelle eines großartigen Konzerterlebnisses erlebten Lena-Meyer-Landrut-Fans einen Schock. Die Sängerin, die Deutschland 2010 mit ihrer Stimme zum Eurovision Song Contest führte, musste ihre Fans ein weiteres Mal enttäuschen. Doch diesmal war es nicht ihre Entscheidung.

Lena wurde nun wieder von einem medizinischen Notfall überrascht, der sie zwang, ihr Konzert beim Ansbach Open abzusagen. Nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt teilten die Veranstalter auf Instagram mit, dass Lenas Auftritt ausfallen würde. Die Nachricht traf ihre Fans wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Lena Meyer-Landrut wieder in ärztlicher Behandlung

„Aufgrund eines medizinischen Notfalls kann LENA heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten“, teilte der Veranstalter mit. Dabei ließ Lenas Team nicht lange auf eine Erklärung warten. In einer Story auf ihrem Instagram-Account hieß es, dass der Vorfall „unerwartet“ kam: „Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung. (…) Wir hoffen auf euer Verständnis in dieser Situation. Es bricht Lena das Herz, dass sie nicht spielen kann.“

Der medizinische Notfall ereignete sich, als Lena sich auf dem Weg zum Konzort befand. Wolfgang Bartusch, Vorsitzender der Ansbacher Kammerspiele, gab der „Fränkischen Landeszeitung“ gegenüber bekannt, dass Lena in ein Krankenhaus gebracht werden musste, nachdem der Notfall während ihrer Anreise aufgetreten war. Sogar ihre Band und die Bühnencrew, die schon mit dem Soundcheck begonnen hatten, waren von der plötzlichen Absage überrascht.

Lena hatte gemeinsam mit Leony ein Doppelkonzert zum Abschluss des Festivals geben sollen. Stattdessen musste Leony eine „verlängerte Einzelshow“ liefern. Die Veranstaltung in Ansbach hatte für Lena eine besondere Bedeutung, da sie 2019 von der dortigen Hochschule für ihren Kampf gegen Cyber-Mobbing und Hasskommentare auf Social Media geehrt wurde.

Auf Social Media machten sich Fans Sorgen und sandten gute Besserungswünsche an Lena. Dabei nutzten viele die Gelegenheit, um ihrer Lieblingssängerin ihre Unterstützung zu zeigen.