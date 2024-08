ARD-Star Kai Pflaume von fieser Attacke übermannt – es passierte während der Olympiade

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind nicht nur ein sportliches Spektakel, sondern auch ein Treffpunkt für Promis. Unter ihnen: ARD-Star Kai Pflaume und „GNTM“-Star Lena Gercke, die sich sportliche Spektakel nicht entgehen ließen.

Auf Instagram teilte das Model nun ihre Erlebnisse – und sorgte mit einem Video für helle Aufregung.

ARD: Kai Pflaume wird Opfer eines fiesen Streichs

In dem Instagram-Video zeigt sich Lena zunächst gut gelaunt, bevor sie Kai Pflaume ins Bild holt. Der TV-Star denkt, es geht um ein Selfie, doch Lena hat etwas ganz anderes im Sinn. Im nächsten Moment gießt sie ihm einen Becher Wasser über den Kopf, und die Kamera fängt seine ungläubige Reaktion ein. Der Schock ist Kai deutlich anzusehen, und Lena kann ihre Schadenfreude kaum verbergen.

Unter dem Video schrieb die hübsche Blondine: „Markiere, wer einen Freund*in hat wie mich“. Dazu ein Emoji, das die Zunge herausstreckt. Die Fans amüsierten sich köstlich über die Aktion. „Bei 36 Grad sehr, sehr nötig, die Pflaumendusche“, kommentierte ein Follower. Ein anderer fand: „Kleine Erfrischung tut doch immer wieder gut bei dem Wetter“.

Ein User erinnerte sich an die TV-Show „Verstehen Sie Spaß?“ und fragte sogar, ob Barbara Schöneberger bei diesem feuchten Streich ihre Finger im Spiel habe. „War Barbara Schöneberger auch in der Nähe?“, will der Follower wissen. Immerhin präsentiert die hübsche Moderatorin ja bekanntlich bald eine neue Folge der beliebten TV-Sendung. Ob Kai Pflaume die Aktion genauso lustig fand wie die Fans? Das bleibt sein Geheimnis.

Aber eins ist sicher: Lena Gercke hat bewiesen, dass sie nicht nur ein Topmodel, sondern auch ein kleiner Frechdachs mit Humor ist.