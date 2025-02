„Wer weiss denn sowas?“-Star Elton: Es gab einen Streitfall

Wer fährt für Deutschland zum ESC? Diese Frage stellen sich gerade nicht nur Stefan Raab, „Wer weiss denn sowas?“-Ratekönig Elton und Barbara Schöneberger, sondern auch ganz Deutschland. Steckt doch vor allem in der Verpflichtung von ESC-Experte Stefan Raab auch so etwas wie ein Versprechen, dass es künftig dann doch ein wenig besser laufen möge, als in den Jahren zuvor.

Und so macht es sich die Jury rund um Elton, Stefan Raab und die wechselnden Mitglieder wie Max Mutzke nicht leicht, die passende Personalie zu finden, die uns beim ESC endlich mal wieder ganz nach oben ins Tableu heben könnte. Doch beweist Elton dabei einen ebenso guten Riecher, wie bei so mancher „Wer weiss denn sowas?“-Frage?

„Wer weiss denn sowas?“-Star Elton sucht Deutschlands Star für den ESC

Zwei Sendungen sind bereits gelaufen, 14 von ursprünglich 24 Acts sind weiter, können sich also Hoffnung machen, für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Basel fahren zu dürfen. Eine Entscheidung, die sich die Jury nicht leicht gemacht hat, wie Elton im Gespräch mit RTL berichtet.

„Irgendwie müssen wir uns ja entscheiden, und ich finde, wir haben an sich aber alle richtig gut zusammen entschieden. Es gab im Prinzip nur einen kleinen Streitfall. Sonst waren wir alle ziemlich einer Meinung. Das war schon mal ganz gut“, so der „Wer weiss denn sowas?“-Moderator.

Diese Stars sind ihrem Traum ganz nah

Und so fanden bislang die Jungs von „From Fall to Spring“, Leonora, Cloudy June, Moss Kena, Lyza. The great Leslie und Jaln aus der zweiten Show sowie ABOR & TYNNA, Benjamin Braatz, Cage, COSBY, Feuerschwanz, Jonathan Henrich und JULIKA dabei.

Die dritte Show zeigt RTL am Samstag (20. Februar 2025) um 20.15 Uhr. Das große Finale, in dem sich entscheidet, wer schlussendlich für Deutschland zum Eurovision Song Contest in die Schweiz fährt, wird von der ARD am Samstag, dem ersten März 2025, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.