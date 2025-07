Lieber direkt zu dm, Rossmann & Co. – doch Urlauber gehen dieses Risiko ein

Ob auf einem großen Familienfest oder im Arbeitsalltag im Büro – die meisten Menschen legen Wert darauf, gut zu riechen. Erst recht in den warmen Sommer-Monaten. Wer nicht nur auf ein handelsübliches Deodorant von dm, Rossmann & Co. setzen will, sondern lieber Parfum aufträgt, muss dafür entsprechend mehr Geld ausgeben.

„Die Düfte der bekannten Designer kosten schnell mal 100, 200 oder 300 Euro“, weiß der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss. Zumindest dann, wenn es sich um die Originale handelt. Immer mehr Verbraucher greifen daher zu sogenannten Dupes. „Luxus-Düfte zum Schnäppchenpreis – was taugen diese Dupes, diese Kopien?“, fragt Perduss. Seine Antwort enthält auch eine dringende Warnung.

dm, Rossmann & Co. verkaufen Parfum-Dupes – doch was taugen sie?

Chanel, Roja, Dior, Yves Saint Laurent… die Original-Parfums können sich die allermeisten Verbraucher nicht leisten. „Aber in Drogerien wie dm, Rossmann & Co. gibt es die Nachgemachten – wenn auch nicht offiziell“, berichtet Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“. Dabei handele es sich um Düfte, die zum Beispiel nur 10 Euro kosten, aber riechen wie das Original. Fast zumindest.

+++ Auch interessant: Übler Trend bei Sonnencreme – dringender Appell an Kunden von dm, Rossmann & Co. +++

In unserem Video, das hier im Artikel eingebaut ist, erklärt Ron Perduss die Details: „Die Inhaltsstoffe unterscheiden sich schon arg. Von den billigen Düften benötigt man mehr, um den ganzen Tag gut zu riechen, als von den teuren Düften, die mit viel wertvolleren Inhaltsstoffen hergestellt worden sind.“ Davon abgesehen gibt der Experte jedoch Entwarnung, zumindest was die Produkte von dm, Rossmann, Müller & Co. betrifft. „Dupes aus der Drogerie kann man kaufen. Aber im Urlaub oder auf dem Trödelmarkt lieber nicht“, betont Perduss.

+++ Lese-Tipp: dm, Aldi, Edeka & Co.: Kunden ahnen es nicht – „Finger weg!“ +++

Vorsicht im Urlaub oder auf Trödelmärkten – Gesundheitsgefahr!

Aber was hat es denn mit den Parfums beziehungsweise Dupes auf sich, die nicht bei dm, Rossmann & Co. angeboten werden, sondern sich auf Trödelmärkten oder im Auslands-Urlaub großer Beliebtheit erfreuen? Dabei, so Perduss, handele sich häufig um gefälschte Parfums, also illegale Kopien. „Die werden überwiegend in China hergestellt, teilweise mit Inhaltsstoffen, die wirklich auch deiner Gesundheit schaden können“, klärt der Fachmann auf. Enthalten seien zum Beispiel Formaldehyd und Stoffe, die Allergien auslösen. Formaldehyd kann Atemwege, Augen und Haut reizen, allergische Reaktionen auslösen und – wenn man dem Stoff länger ausgesetzt ist – das Krebs-Risiko erhöhen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Perduss‘ Fazit lautet also: Wer (fast) so duften möchte, als hätte er ein teures Luxus-Parfum aufgetragen, geht lieber direkt zu dm, Rossmann, Müller oder anderen Drogerie-Geschäften. Von Dupes, wie sie mitunter auf dem Trödel oder auf Märkten im Urlaub angeboten werden, rät der Experte ab. Auch wenn der Preis noch so verlockend ist, solle man nicht das Risiko eingehen, die eigene Gesundheit zu gefährden.

Mehr News:

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel, im Supermarkt oder eben auch beim Einkaufen in Drogerien wie dm, Rossmann & Co.