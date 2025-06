In dieser NRW-Stadt brauchst du nicht lange nach einer Eisdiele suchen – es geht nicht um Köln

Der Sommer ist da – und mit ihm die Lust auf Eis. Doch wer sich in diesen Tagen eine Kugel Eis gönnen möchte, muss tief in die Tasche greifen. In manchen Städten kostet sie inzwischen bis zu drei Euro (>>> wir berichteten). Trotz der gepfefferten Preise bleibt der Appetit auf Eis in NRW ungebrochen.

Kein Wunder also, dass sich vor vielen Eisdielen lange Schlangen bilden – doch in NRW muss man gar nicht lange suchen. Denn: Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr Eisdielen als hier – zumindest im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen der Städte. Und welche Stadt dabei ganz vorne liegt, hätte wohl kaum jemand erwartet.

Eisdielen-Dichte in NRW – nun steht es schwarz auf weiß

Die Expertinnen und Experten von „Listfix“ haben untersucht, in welchen Städten die Eisdichten besonders hoch sind – gemessen an der Anzahl der Eisdielen pro 100.000 Einwohner. Dabei geht Platz 10 nach Wiesbaden (Hessen). Mit 3,86 Eisdielen pro 100.000 Einwohner ist hier zwar noch Luft nach oben, aber ein Platz in den Top Ten ist sicher

Platz 9 sichert sich Bonn – und damit die erste Stadt aus NRW im Ranking. In der ehemaligen Hauptstadt gibt es 4,03 Eisdielen je 100.000 Einwohner, konkret: 13 Stück. Platz 8 belegt Nürnberg in Bayern mit 4,2 Eisdielen pro 100.000 Einwohner. Dicht gefolgt von Karlsruhe (Baden-Württemberg) auf Platz 7.

Platz 6 geht an Essen – ebenfalls NRW – mit beachtlichen 25 Eisdielen. Und auf Platz 5 landet die Karnevalshochburg Köln mit stolzen 48 Eisdielen.

Platz 2 und 1 liegen in NRW

Jetzt wird es langsam ernst: Wer landet auf dem Treppchen? Braunschweig (Niedersachsen) sichert sich jedenfalls erst einmal den vierten Platz mit 4,73 Eisdielen pro 100.000 Einwohnern. Die Bronzemedaille auf dem dritten Platz sichert sich die Hansestadt Bremen mit 5,03 Eisdielen pro 100.000 Einwohner. Silber geht an Düsseldorf – ein weiteres Indiz für die Eisliebe in NRW.

Und schließlich Platz 1: Den sichert sich überraschenderweise… Mönchengladbach, mit sage und schreibe 5,61 Eisdielen pro 100.000 Einwohnern! Wer hätte gedacht, dass die ehemalige Textilstadt zur heimlichen Eis-Hauptstadt wird?