Elton: Kurz nach „Wer weiß denn sowas?“ wird’s offensichtlich

Spannende Fragen, hitzige Diskussionen und der Wunsch, möglichst viel Geld für das eigene Team und damit auch für die Zuschauer, die einem vertrauen, zu erspielen. Das ist das Erfolgsrezept der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“

Seit 2015 bereits läuft die Sendung in der ARD, ist damit einer der Quiz-Dauerbrenner im Ersten. Wohl auch, weil mit Elton, Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker drei erfahrene TV-Moderatoren durch „Wer weiß denn sowas?“ führen und die Fans immer wieder mit irrem Allgemeinwissen und witzigen Anekdoten ein Lächeln auf das Gesicht zaubern.

Starke Quoten für Elton und „Wer weiss denn sowas?“

Und das kommt beim Publikum bestens an, wie ein Blick auf die Quoten des TV-Mittwochs (19. Februar 2025) beweisen. So schalteten um 18 Uhr unglaubliche 3,302 Millionen Menschen „Wer weiß denn sowas?“ ein, bescherten dem Format eine Quote von 20,2 Prozent, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet.

Starke Zahlen, die um 18 Uhr nur von der ZDF-Konkurrenz der „SOKO Wismar“ getoppt werden konnte. 3,662 Millionen Zuschauer wollten die Krimireihe mit Dominic Boeer als Kriminalhauptkommissar Lars Pöhlmann sehen, bescherten dem Zweiten Deutschen Fernsehen damit einen Marktanteil von 21,6 Prozent.

„Tagesschau“ schnappt sich den Tagessieg

Gut lief es für Kai Pflaume und Co. auch beim jungen Publikum. 0,255 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, sorgten damit für eine Quote von 10,7 Prozent. Tagessieger wurde sowohl bei den jungen Zuschauern, als auch im Gesamtpublikum übrigens wieder einmal die ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“.

Im Gesamtpublikum wollten 5,554 Millionen die Nachrichten sehen (entspricht einem Marktanteil von 22,5 Prozent), bei den jungen Zuschauern waren es 1,104 Millionen, die einschalteten (ein Marktanteil von 22,7 Prozent).