„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer auf 180 – „Totale Blamage“

Am Mittwochabend (19. Februar) gibt es das große Journalisten-Duell bei „Wer weiß denn sowas?“. Eva Schulz und Ulrich Wickert stellen sich heute den schlauen Fragen von Moderator Kai Pflaume.

Tatkräftige Unterstützung erhalten sie wie immer von den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton. Doch Letzterer hat keinen guten Tag erwischt zu haben. Das merken auch die Zuschauer von „Wer weiß denn sowas?“ und werden im Netz ganz schön deutlich.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton hat Pechsträhne

Es will einfach nicht klappen: In den ersten Runden konnten Elton und Eva Schulz keine einzige Frage richtig beantworten. In der Kategorie „Darts“ stehen sie bei folgender Frage erneut auf dem Schlauch:

„Wieso wurde die Halbfinalpartie bei der Darts-WM 2012 für mehr als 20 Minuten unterbrochen?

A) eine offene Tür sorgte für einen Luftzug auf der Bühne.

B) Fans hatten mehrfach Käsewürfel auf die Bühne geworfen.

C) Der Schiedsrichter hatte sich zum wiederholten Mal verzählt.“

+++ auch interessant: „Wer weiß denn sowas?“: Elton wird deutlich – „Was soll denn so ein Blödsinn?“ +++

Das Team entscheidet sich nach ausführlicher Beratung für Antwort B). Bedauerlicherweise lagen sie damit aber wieder falsch. Grund genug, dass einigen TV-Zuschauern plötzlich der Kragen platzt.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer sauer

Auf Facebook diskutieren zahlreiche Zuschauer gerne über die Inhalte der Sendung. An diesem Abend ist es vor allem Elton, der nicht gut bei einigen Fans wegkommt:

„Ich fasse es nicht, Elton spricht in der Diskussion mit seiner Partnerin über die richtige Lösung und sucht dann genau die falsche raus – heute schon zweimal.“

„Sorry, keine weitere Kritik an Elton, woher sollen die Käsewürfel herkommen, es kann doch nur die offene Tür sein. Totale Blamage. Aber er darf bei der ARD weitermachen.“

„Elton, was gibt der heute für Antworten?“

„Puh, Elton denkt immer nur ans Essen! Käsewürfel auf die Bühne geworfen.“

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer gehen nach Fußball-Frage auf die Barrikaden – „Wollt euch blamieren“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.