„Wer weiß denn sowas?“: Elton wird deutlich – „Was soll denn so ein Blödsinn?“

Am Dienstagabend (18. Februar) steigt in der ARD das Wissenschafts-Duell bei „Wer weiß denn sowas?“. Moderator Kai Pflaume begrüßt dabei Wissenschaftsjournalistin Florence Randrianarisoa sowie Förster, Autor und Podcaster Peter Wohlleben in seiner Quizshow.

Gemeinsam mit den Teamkapitänen geht es auch an diesem Abend wieder um eine möglichst hohe Gewinnsumme für den jeweiligen Publikumsblock. Zu Beginn der Sendung stellt Kai Pflaume wie gewohnt die zwölf Kategorien vor – kurz danach kann Elton es nicht mehr für sich behalten.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton wird deutlich

Nach einem kurzen Päuschen zwischen Kai Pflaume und seinen Gästen geht es direkt los mit der ersten Runde. Beide Teams starten hoch motiviert in den Quiz-Abend. Während Bernhard Hoëcker von Peter Wohlleben unterstützt wird, geht Elton mit Florence Randrianarisoa an den Start.

Da Zweitere mehr Zuschauer hinter sich sitzen haben, dürfen sie die erste Kategorie an diesem Abend aussuchen. Nachdem der Moderator die zwölf Möglichkeiten vorgelesen hat, wird Elton plötzlich ziemlich deutlich. „Wo ist denn jetzt Naturwissenschaften und wo ist Medizin? Was soll denn so ein Blödsinn?“, entfährt es dem Teamkapitän.

Ansonsten sind die beiden von ihm genannten Themenfelder häufiger in der Sendung dabei. Da sich beide Gäste jedoch bestens damit auskennen, dürfte die Redaktion die Kategorien leicht angepasst haben. Ganz zum Ärger von Elton, der damit wohl schon geplant hatte…

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.