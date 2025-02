Kai Pflaume macht ehrliches Geständnis – „Ist mir schon lange nicht mehr passiert“

Kai Pflaume ist nicht mehr aus dem deutschen TV wegzudenken. Die Zuschauer sehen ihn aktuell nicht nur täglich bei „Wer weiß denn sowas?“, sondern auch als Moderator von „Klein gegen Groß“ oder der NDR-Show „Kaum zu glauben!“.

Doch der 57-Jährige mischt nicht nur im Fernsehgeschäft mit. Auch auf Instagram gehört er mit einer Million Follower zu den ganz Großen. Dort zeigt sich Kai Pflaume von einer anderen Seite und lässt seine Fans auch mal an unschönen Momenten teilhaben, wie er am Dienstagmorgen (11. Februar) zeigt.

Kai Pflaume meldet sich mit schlechten News

Kai Pflaume ist wohl der Inbegriff von Disziplin. Neben seinen zahlreichen TV-Auftritten und Drehterminen zieht der Moderator nebenbei auch in Sachen Sport durch. Schwimmen, Joggen oder Fahrradfahren gehören schon lange zu seinem Alltag, um sich fit zu halten. Trotz all der Ordnung unterläuft jedoch auch mal einem Kai Pflaume der ein oder andere Fehler.

In einem Instagramvideo erzählt der 57-Jährige, was ihm am Dienstag aus den Socken gehauen hat. „Mir ist heute Morgen etwas passiert, das ist mir lange nicht mehr passiert. Ich habe eine ganze Stunde verschlafen!“, so der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator zu seinen Fans.

Kai Pflaume wird deutlich

Sich von diesem Fauxpas aus der Ruhe bringen lassen? Nicht mit Kai Pflaume: „Ich plane zum Glück immer mit genug Zeit und deshalb hat es noch geklappt. Ich habe mich ganz schnell fertig gemacht. Jetzt hole ich mir noch einen Kaffee und dann geht es ab ins Studio.“

Wie es allerdings zu der Verspätung kommen konnte, ist dem 57-Jährigen weiterhin ein Rätsel. „Ich kann nicht sagen, ob ich den Wecker nicht angemacht habe oder ich ihn ausgemacht und weitergeschlafen habe. Aber egal, ich bin ausgeschlafen. Ist doch auch gut!“, sagt er abschließend.