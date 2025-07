Cristiano Ronaldo macht es selbst offiziell: Entscheidung endgültig gefallen

Er hat die vergangenen Wochen die Schlagzeilen im Weltfußball bestimmt: Cristiano Ronaldo. Der Superstar wird aller Voraussicht nach den saudischen Klub Al-Nassr verlassen. Sofort gab es zahlreiche Spekulationen um seine Zukunft.

Neben seinem neuen Verein wurde auch über eine Teilnahme an der Klub-WM spekuliert. Wird Cristiano Ronaldo tatsächlich beim neuen Turnier der FIFA dabei sein? Dann würde es vielleicht sogar zu einem Hammer-Wiedersehen mit Lionel Messi kommen. Jetzt hat der portugiesische Ausnahmespieler seine Entscheidung mitgeteilt.

Cristiano Ronaldo: Nimmt er an der Klub-WM teil?

Dass die Gerüchteküche bei vielen Spielern brodelt, wenn es um die Zukunft geht, ist bekannt. Bei Cristiano Ronaldo brodelt sie aber nicht nur, sie explodiert förmlich. Es gab zahlreiche Berichte über den weiteren Karriereverlauf des mittlerweile 40-Jährigen. Selbst FIFA-Boss Gianni Infantino hatte sich eingemischt. Er wollte ihn nämlich bei der Klub-WM dabei haben.

„Es gibt Gespräche mit einigen Vereinen. Wenn also ein Verein das beobachtet und Interesse hat, Ronaldo für die Klub-Weltmeisterschaft zu verpflichten, wer weiß. Es sind noch ein paar Wochen, es wird spannend“, so Infantino. Wird es tatsächlich dazukommen, dass er am neuen Turnier der FIFA teilnimmt?

Der Superstar liefert am Rande des Naions-League-Finals gegen Spanien (8. Juni, 21 Uhr) nun selbst die Antworten. „Es steht fast fest, dass ich trotz vieler Einladungen und Angebote nicht an der Klub-WM teilnehmen werde. Es gab Gespräche und Kontakte, aber man muss kurz-, mittel- und langfristig denken“, so CR7.

Unklarheit um Zukunft

Der aktuelle Klub von Cristiano Ronaldo, der saudische Verein Al-Nassr, wo er noch bis Ende Juni unter Vertrag steht, nimmt nicht an der Klub-WM teil. Jetzt stellen sich alle die Frage, wie es mit ihm weitergeht.

„Meine Mentalität ist es, jeden Tag zu leben. Ich habe nicht mehr viele Jahre zum Spielen, aber ich genieße den Moment“, sagte Ronaldo über ein mögliches Ende seiner Karriere. „Es gibt keinen festen Tag für meinen Rücktritt. Ich bin glücklich, ich bin hier, um zu genießen und weiterzumachen, bis ich es nicht mehr möchte.“

Wo immer der Portugiese auch unterschreiben wird, es wird sicherlich ein Hammer-Deal. In Saudi-Arabien hat er nämlich viel verdient, aber Al-Nassr und die Liga auch bekannter gemacht.