Eintracht Frankfurt: Star-Abgang wird konkreter – geht jetzt alles schnell?

Bei Eintracht Frankfurt bahnt sich erneut ein Sommer an, in dem es einige Abgänge geben könnte. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere Spieler neben Hugo Ekitike genannt, die von anderen Vereinen beobachtet werden.

Nun könnte auch Tuta Eintracht Frankfurt noch in den kommenden Wochen verlassen. Ein Verein interessiert sich für den Abwehrspieler und könnte ihn schon bald unter Vertrag nehmen.

Eintracht Frankfurt: Abgang steht bevor

Ist das Kapitel Eintracht Frankfurt für Tuta nach sechs Jahren bald vorbei? Immer wieder gab es Gerüchte um ihn. Der Vertrag des brasilianischen Innenverteidigers läuft 2026 aus. In diesem Sommer ist es also die letzte Möglichkeit, noch eine Ablösesumme zu kassieren. Und so könnte es auch tatsächlich kommen.

Auch interessant: Borussia Mönchengladbach: Steht ein Hammer-Deal bevor? Bericht über Spielertausch sorg für Wirbel

So berichtet „Estadio Deportivo“, dass Real Betis Sevilla großes Interesse an Tuta habe und in die Offensive gehen könnte. Demnach hat der Conference-League-Finalist auch schon ein erstes Angebot an die Frankfurter abgegeben. Acht Millionen Euro soll die Offerte betragen.

Sportvorstand Markus Krösche allerdings fordert rund zwölf Millionen Euro für Tuta. Dennoch steht einer Einigung wohl nichts mehr im Wege, da der Deal einige Bonuszahlungen beinhalten soll.

Abschied nach sechs Jahren

Ein Abschied wäre für Eintracht Frankfurt zwar extrem bitter, da Tuta zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Dino Topmöller gehörte und aus der Startelf nicht mehr wegzudenken war. Allerdings ist es – wie schon gesagt – die letzte Chance, noch einige Millionen für ihn zu kassieren.

Dass er im kommenden Jahr ablösefrei den Verein verlassen könnte, wäre noch bitterer. Somit könnte es nach sechs Jahren zum Abschied kommen. Tuta hatte sich 2019 den Frankfurtern angeschlossen. In 187 Pflichtspielen stand Tuta für die Adlerträger auf dem Platz, den größten Erfolg feierte er 2021/22 mit dem Gewinn der Europa League.

Mehr Nachrichten für dich:

Übrigens: Mit Robin Koch hat die SGE erst vor Kurzem den Vertrag verlängert. Immerhin bleibt somit ein Innenverteidiger definitiv in Frankfurt. Bei einem Tuta-Wechsel müsste dennoch ein weiterer Abwehrspieler her.