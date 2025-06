Borussia Mönchengladbach: Steht ein Hammer-Deal bevor? Jetzt kann es schnell gehen

Bei Borussia Mönchengladbach könnte es in der kommenden Saison einige Änderungen im Kader geben. Es werden viele Abschiede erwartet. Aber auch neue Spieler werden sich den Fohlen anschließen.

Dabei könnte es auch zu einem irren Spielertausch kommen. Demnach könnte ein Profi von Borussia Mönchengladbach zu einem Bundesligisten gehen, der wiederum einen seiner Spieler an den Fohlen abgibt.

Borussia Mönchengladbach: Irrer Spielertausch steht bevor

Eine durchwachsene Saison ist bei Borussia Mönchengladbach zu Ende. Es hat nur knapp nicht für die internationalen Plätze gereicht. Ist das vermutlich auch ein Grund, weshalb viele Spieler den Verein verlassen könnten? Bei Ko Itakura wäre es verständlich, denn der Japaner ist heiß begehrt und könnte tatsächlich international spielen.

Zu den möglichen Abgängen ist jetzt auch Florian Neuhaus dazugekommen. Der Mittelfeldspieler spielte keine wichtige Rolle mehr unter Trainer Gerardo Seoane und hat ein kolportiertes Jahresgehalt von 4,5 Millionen Euro. Damit gehört er zu den Topverdienern bei den Fohlen.

Deshalb wäre man nicht abgeneigt, wenn er den Verein verlässt. Mit dem FC Augsburg gibt es auch schon einen Interessenten, wie die „Bild“ berichtet. Neu-Coach Sandro Wagner will ihn unbedingt haben. Dabei könnte es zu einem irren Spielertausch kommen.

Neuhaus nach Augsburg?

Demnach hat Borussia Mönchengladbach wiederum großes Interesse an FCA-Star Alexis Claude-Maurice. Die Fohlen wollen rund sechs Millionen Euro an Ablöse zahlen, Augsburg verlangt mindestens das Doppelte. Bedeutet: Bei einem Tauschgeschäft müssten die Gladbacher also noch einige Millionen draufzahlen. Genauer gesagt wären es sechs Millionen Euro, wenn Neuhaus sich Augsburg anschließen würde.

In den kommenden Tagen oder doch erst Wochen wird eine Entscheidung erwartet. Roland Virkus hat eine Menge Arbeit vor sich. Was bei einer Verpflichtung von Claude-Maurice ebenfalls gut für Gladbach wäre: Landsmann Alassane Plea, der über einen Wechsel zu Nizza nachdenkt, könnte sich dann einen Verbleib vorstellen.