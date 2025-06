Florian Wirtz: Hammer-Deal steht bevor! Jetzt gibt es eine irre Enthüllung

Ganz Fußball-Europa wartet nur auf die offizielle Verkündung des Hammer-Wechsels von Florian Wirtz. Der DFB-Star hat sich für den FC Liverpool entschieden. Jetzt müssen sich nur noch der englische Meister und Bayer Leverkusen einigen.

Bei solchen Mega-Deals schauen viele Fans auch immer gespannt auf die Zahlen: Ablösesumme, Gehalt für Berater, Gehalt für den Spieler. Vor dem Hammer-Deal um Florian Wirtz gibt es jetzt eine irre Enthüllung.

Florian Wirtz: Hammer-Deal steht bevor

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool verkündet wird. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen hat sich für einen Transfer zum englischen Meister entschieden und dem FC Bayern München eine Absage erteilt.

Die Ablöse wird mit über 130 Millionen die höchste jemals gezahlte Summe für einen deutschen Fußballprofi sein. Als wäre der Betrag nicht schon brutal, ist jetzt auch das Gehalt enthüllt worden. Der 21-Jährige würde in Liverpool erfolgsabhängig pro Jahr wohl 20 bis 22 Millionen Euro verdienen. Das wären fast zwei Millionen Euro im Monat(!), berichtet die „Sport Bild“.

Besonders irre: Wirtz wäre bei den „Reds“ aber nicht der Top-Verdiener. Der ist nämlich Mohamed Salah, der seinen Vertrag im April erst bis 2027 verlängerte und nun bis zu 25 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Höheres Gehalt bei den Bayern?

Was ebenfalls spannend ist: Florian Wirtz hätte beim FC Bayern München wohl mehr verdient, heißt es in dem Bericht. Dass es ihm allerdings nicht ums Geld gehe, hat der deutsche Nationalspieler unlängst klargestellt. „Ich beschäftige mich gar nicht damit, wie viel Geld ich auf dem Konto habe oder was ich in Zukunft verdienen könnte“, sagte der Bayer-Profi bei „Sports Illustrated“.

Hungern oder finanzielle Sorgen um seine Zukunft braucht sich Wirtz bei dem Gehalt in Leverkusen jedenfalls nicht zu machen. Von dieser unfassbaren Summe, die er verdient, kann so manch einer nur träumen.