Nächstes Transfer-Drama? FC Bayern droht bei Flirt ein weiterer Korb

Die aktuelle Lage beim FC Bayern ist alles andere als rosig. Der deutsche Rekordmeister hat eine Transfer-Absage nach der anderen bekommen, dazu fehlen absolute Leistungsträger wie Alphonso Davies und Jamal Musiala noch monatelang. Und weitere Neuverpflichtungen sind nicht im Anmarsch.

Im Gegenteil: Nach Florian Wirtz, Nico Williams, Bradley Barcola, Jamie Gittens, Nick Woltemade und Co. droht der FC Bayern bei einem weiteren hochspannenden Spieler, leer auszugehen. Haben Max Eberl und Co. erneut das Nachsehen?

Xavi nach England statt zum FC Bayern?

Er ist schon jetzt ein absoluter Top-Spieler, kennt die Bundesliga, ist flexibel einsetzbar, möchte unbedingt Champions League spielen und ist zudem noch verhältnismäßig günstig – eigentliche wäre Xavi Simon von RB Leipzig doch der perfekte Neuzugang für die Münchener. Vor allem, weil er kurzfristig Musiala ersetzen und langfristig an der Seite des Ausnahmespielers agieren könnte.

Xavi möchte RB in diesem Sommer unbedingt verlassen. Die Sachsen haben sich in der vergangenen Saison nicht für das internationale Geschäft qualifiziert, sind somit überhaupt nicht europäisch vertreten. In der Vergangenheit hat sich der FCB schon des Öfteren bei Leipzig bedient. Doch in diesem Fall dürfte Bayern wohl leer ausgehen.

Denn zum einen möchte der Spieler laut übereinstimmenden Medienberichten unbedingt in die Premiere League und zum anderen haben bereits zwei englische Top-Vereine bei Xavi angeklopft. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano ist vor allem der FC Chelsea heiß auf den Niederländer.

Voller Fokus auf Luis Diaz?

Die „Blues“ sollen bereits Kontakt zu Xavi und dessen Beratern aufgenommen haben, während auch der FC Arsenal erstes Interesse angemeldet hat. In den kommenden Tagen könnte also mächtig Fahrt in diese Thematik kommen. Und der FC Bayern? Der arbeitet weiterhin mit Hochdruck an einer Verpflichtung von Luis Diaz. Der Kolumbianer soll in diesem Sommer unbedingt in München aufschlagen.

Doch auch hier gestalten sich die Verhandlungen enorm schwierig. Diaz möchte zwar zum FC Bayern, soll den FC Liverpool darüber bereits in Kenntnis gesetzt haben. Doch die „Reds“ wollen den Flügelstürmer unbedingt behalten und sollen – im Falle eines Verkaufes – erst ab einer Ablöse von einhundert Millionen Euro gesprächsbereit sein. Der Transfer-Sommer der Münchener ist und bleibt also hochkompliziert.