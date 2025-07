Überraschender Abgang bei Borussia Mönchengladbach? Führungsspieler könnte von Bord gehen

Jonas Omlin hat seit seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In zweieinhalb Jahren bestritt er lediglich 36 Pflichtspiele.

Das hat seine Folgen. Inzwischen hat Moritz Nicolas den Schweizer im Tor von Borussia Mönchengladbach verdrängt. Dieser Umstand könnte Omlin dazu bewegen, sich nach einem neuen Verein umzuschauen.

Kapitänsfrage bei Borussia Mönchengladbach

Ob Omlin weiterhin als Kapitän von Borussia Mönchengladbach fungiert, ist unklar. Laut „Sport Bild“ sind mehrere Nachfolger im Gespräch. Besonders Tim Kleindienst, Julian Weigl und Rocco Reitz haben Chancen auf die Spielführerbinde. Omlin selbst scheint dagegen mit einem möglichen Abschied zu liebäugeln, sollte sich seine sportliche Situation nicht bessern.

„Mein Ziel ist es, mehr Verantwortung zu übernehmen“, erklärte Kapitäns-Kandidat Reitz. Der Mittelfeldspieler strebt eine Führungsrolle im Team an. Zusätzlich verriet er, dass er keine Wechselangebote hören wolle: „Ich habe meinem Berater gesagt, er soll mich erst gar nicht informieren.“

Omlin-Abgang nicht ausgeschlossen

Reitz könnte also gute Chancen haben, Omlin als Kapitän bei Borussia Mönchengladbach abzulösen. Dessen wiederholte Verletzungen und geringe Einsatzzeiten warfen zuletzt Fragen nach seiner Zukunft auf. Gerüchte über einen Vereinswechsel des Schweizer Keepers existieren bereits seit Mai. Wohin es den 31-Jährigen jedoch ziehen könnte, ist nicht bekannt.

Seit seinem Wechsel an den Niederrhein spielt Verletzungspech eine große Rolle in Omlins Karriere. In der Rückrunde der Saison 2022/23 kam er noch auf 15 Einsätze, konnte danach wegen einer Schulterverletzung nur sieben Spiele bestreiten. Insgesamt bleiben die letzten Jahre für ihn bei Borussia Mönchengladbach geprägt von Enttäuschungen.

