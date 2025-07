Borussia Mönchengladbach präsentiert Trikot-Hammer – Fans müssen schnell sein

Borussia Mönchengladbach hat einen echten Hammer verkündet. Auch die Fans der Fohlen, die zuletzt sportlich eine schwere Zeit durchstehen mussten, können sich freuen – müssen aber schnell sein.

In einem besonderen Clip auf ihren offiziellen Kanälen verkündete Borussia Mönchengladbach ihr 125-jähriges Jubiläumstrikot. In einem mit Legenden gespickten Video wurde das Shirt präsentiert, das auch für die Fans zugänglich ist.

Borussia Mönchengladbach mit edlem Jubiläumstrikot

Eine optische Beschreibung des neuen Trikots lieferte Borussia Mönchengladbach höchstpersönlich auf ihrer offiziellen Seite: „Das Jubiläumstrikot überzeugt mit einem eleganten Look, der aus der Kombination der weißen Grundfarbe mit goldenen Akzenten entsteht. In den Stoff eingearbeitet sind markante Wahrzeichen der Stadt Mönchengladbach, die eine Hommage an Borussias Herkunft und Geschichte am Niederrhein darstellen“

+++ Transfer-Ankündigung! Fans von Borussia Mönchengladbach horchen bei Virkus-Worten sofort auf +++

Und ab Mittwoch (23. Juli) um 19 Uhr ist es soweit: Fans der Fohlen können sich das Trikot exklusiv sichern – allerdings mit einem Haken. Das Trikot ist auf 3.000 Exemplare limitiert und man erhält es gemeinsam mit einer Jubiläumsbox. Fohlen-Mitglieder können sich das Trikot inklusive Box für 249,95 Euro sichern.

Freier Verkauf startet später

Ab dem 1. August dürfen sich dann auch alle weiteren Fans von Borussia Mönchengladbach freuen. Dann startet ab 10 Uhr der Verkauf der regulären Version des Trikots. Im Fohlenshop können Erwachsene für 94,95 Euro zugreifen, während Kinderoptionen für 74,95 Euro erhältlich sind.

Hier mehr News für dich:

Besonderheit: Neben der Standardbeflockung kann sich der Fan auch für eine spezielle Beflockung mit den Namen von 15 ausgewählten Vereinslegenden entscheiden. Am 1. August findet parallel zum Start des freien Verkaufs auch die große Jubiläumsfeier im Borussia-Park statt. Dort wird es nicht nur feierliche Programmpunkte geben, sondern die Fohlen treten auch gegen den FC Valencia an – begleitet von zahlreichen Fohlen-Legenden.

125 Jahre Borussia Mönchengladbach – es wird ein Fest im Borussia-Park!