Eintracht Frankfurt macht es offiziell: Darauf haben die Fans lange gewartet

Sommerzeit ist nicht nur Transferzeit: Es folgen immer einige Ankündigungen der Vereine zu allen möglichen Themen: Stadion, Neuerungen oder auch neue Trikots. So ist es jetzt auch bei Eintracht Frankfurt der Fall.

In dieser Saison ist bei Eintracht Frankfurt in Sachen Trikots besonders eine große Neuerung dabei. Nach elf Jahren in den Nike-Trikots gibt es Jerseys von Adidas. Nun hat die SGE das Heimtrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt.

Eintracht Frankfurt stellt das neue Heimtrikot vor

Es ist nicht das erste Mal, dass Adidas der Ausrüster von Eintracht Frankfurt ist. Von 1974 bis 1978 und von 1980 bis 1987 war das bereits der Fall. Jetzt feiert der deutsche Sportartikelhersteller nach fast 40 Jahren sein Comeback bei der SGE. Schon im vergangenen Jahr wurde der Deal verkündet, jetzt wurde auch das neue Heimtrikot der „Adler“ offiziell präsentiert.

Wie bei einigen anderen Trikots der Frankfurter ist das Design in breiten, vertikalen Streifen in Schwarz und Rot gehalten. Wie die SGE in einer Mitteilung schreibt, sticht auf der Vorderseite eine weiße Naht hervor, die einen „dynamischen Look“ unterstreichen soll. Somit sind alle drei Vereinsfarben, Rot, Schwarz und Weiß, auf dem Jersey vertreten.

Auf der rechten Brust sind neben dem Adidas-Logo auf dem schwarzen Trikotärmel in Rot die charakteristischen drei Streifen des Ausrüsters in Design eingearbeitet. Zudem ist der Ärmelsponsor neu. Seit dieser Saison ist es die DVAG, die in der Bundesliga zu sehen sein wird. Auf der Rückseite steht unterhalb des Kragens in Weiß geschrieben: „Nur eine Stadt. Nur ein Verein.“

„Lange, bewegte und erfolgreiche Geschichte“

In der Vereinsmeldung wird Philipp Reschke, SGE-Vorstandsmitglied, zitiert: „Der Adler auf der Brust und die drei Streifen auf dem Trikot erzählen eine lange, bewegte und erfolgreiche Geschichte von Eintracht Frankfurt.“ Der hessische Klub wolle nun „das nächste Kapitel dieser Geschichte“ schreiben.

Im neuen Trikot werden die SGE-Profis am Samstag (19. Juli) erstmals auflaufen, wenn es im Testspiel gegen den FSV Frankfurt geht. Das erste Pflichtspiel steht am 17. August im DFB-Pokal beim FV Engers an, ehe eine Woche später (23. August) die Frankfurter in die neue Bundesliga-Saison gegen Werder Bremen starten werden. Dann wird das neue Heimtrikot auch in der Liga zum ersten Mal getragen werden.