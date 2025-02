„Wer weiß denn sowas XXL“ bringt Zuschauer in Wallung – „Das ist eine Unsitte“

Am Samstag, den 8. Februar 2025, bietet ARD Quizfans wieder einen echten TV-Genuss. So steht eine weitere Folge von „Wer weiß denn sowas?“ mit einer besonderen XXL-Ausgabe auf dem Programm. Moderator Kai Pflaume (57) begrüßt an diesem Abend nicht nur seine humorvollen und langjährigen geschätzten Kollegen Elton (53) und Bernhard Hoëcker (54), sondern auch eine bunte Mischung aus sechs prominenten Gästen.

Mit von der Partie sind das Wiener-„Tatort“-Duo Harald Krassnitzer (64) und Adele Neuhauser (66), die ZDF-Fußballexperten Christoph Kramer und Jochen Breyer sowie „GNTM“-Star Lena Gercke (36) und das ehemalige Topmodel Nadja Auermann (53). Alles in allem darf sich die prominente Besetzung auf ein anspruchsvolles und hitziges Quizduell freuen.

„Wer weiß denn sowas XXL“ überzeugt durch eine bunte Mischung an Quizzern

Wie auch in den obligatorischen „Wer weiß denn sowas?“-Folgen verfolgen die insgesamt sechs Teams nur ein Ziel: Die größtmögliche Gewinnsumme für ihren jeweiligen Publikumsblock am Quizpult zu erzwingen. Die ARD-Zuschauer können also gespannt ein Sport-Duell, einen „Tatort“-Fight und einen Topmodel-Kampf verfolgen.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Ungewohntes Programm – ob es Zuschauern auffällt? +++

Den Anfang des heutigen Abends machen die Topmodels Nadja Auermann (53) und Lena Gercke (36). Lena startet an der Seite von Elton, wohingegen Nadja ein Duo mit Bernhard bildet. Die letztgenannten müssen sich gleich mit einer kniffligen Frage auseinandersetzen, die ihr Wissen über das Weltall auf die Probe stellt. Man kann beiden Quizzerinnen ihre starke Motivation anmerken – doch wie sieht die Stimmung eigentlich bei den ARD-Zuschauern auf Facebook aus?

Viele User freuen sich sehr über eine Neuauflage der lang ausgedehnten Ausgabe. Dennoch sind auch viele kritische Stimmen zu beobachten. Dabei scheinen sie es regelrecht satt zu haben. Wie lässt sich dieser geballte Unmut erklären? Wie lauten ihre Gründe?

„Wer weiß denn sowas XXL“: Deutliche und zwiegespaltene Fanreaktionen

Einerseits scheint sie die Länge der Quizausgabe zu stören. Doch damit nicht genug! So scheint auch der Blick auf die Kandidatenliste bei einigen Fans für großen Frust zu sorgen.

Hier ein kleiner Auszug der deutlichen Fanmeinungen:

„Immer die selben Gäste. Zeit für Gefragt – Gejagt!“

„Ganzen Abend den Pflaume? Ne danke, unerträglich!“

„Also ich kann Elton nicht mehr sehen.“

„Ich mag die Sendung sehr gern und schaue sie täglich, aber auch eine XXL-Ausgabe muss nicht über drei Stunden dauern. Zum Ende hin zieht es sich doch sehr. Das ist eine Unsitte, die sich für viele Formate Samstagabend etabliert hat.“

„Wird auf jeden Fall geschaut. Viel Glück, Team Elton!“

„Langsam wirds Zeit für eine Pause…“

„Ich freue mich schon riesig drauf. Daumen sind gedrückt für Team Elton.

„Ich freue mich auf heute Abend, drücke für Team Bernhard die Daumen, viel Glück.“

„Das wird ein toller Abend.“

„Die XXL-Ausgabe ist zu lang. Zwei Durchgänge würden reichen. Und als Abwechslung einmal ohne Prominenz und dafür aus den anwesenden Zuschauern auslosen.“

„Ich bin dabei, für Bernhard!“

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ gewohnt von montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.