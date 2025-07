Kurz nach S04-Abgang: Bitterer Rückschlag für Paul Seguin

Paul Seguin und S04 – was vor knapp zwei Jahren eine erfolgreiche Ära werden sollte, ist im Lauf es einer Zeit auf Schalke immer mehr zu einer stark kriselnden Beziehung geworden. Am Ende hatte er den Unmut der Knappen-Anhänger wegen verschiedenster Geschichten auf und abseits des Rasens auf sich gezogen. Nach zwei katastrophalen Jahren endete das gemeinsame Kapitel wieder.

Seguin wählte den Wechsel in die Hauptstadt, unterschrieb bei der alten Dame und spielt nun unter Stefan Leitl, seinem Ex-Coach aus erfolgreichen Zeiten bei Fürth. Doch schon kurz nach dem Wechsel zur Hertha gibt es für den Ex-S04-Mittelfeldakteur einen ersten Dämpfer.

Ex-S04-Sündenbock Seguin kämpft mit Wadenblessur

Seguin kam 2023 zu Schalke und sollte der Dirigent im Mittelfeld werden. Königsblau erhoffte sich von ihm, ein Leistungsträger und Führungsspieler zu werden. Doch dieser Rolle wurde er zu selten gerecht – auch, weil ihn kleinere Verletzungen immer wieder ausgebremst haben.

So ist es auch in seinen ersten Wochen in Berlin: Der 30-Jährige hat – wie schon das ein oder andere Mal zu Schalker Zeiten – Probleme mit der Wade. Muskuläre Probleme bremsen Seguin einmal mehr aus. Der Neuzugang wird vorerst kürzertreten müssen.

Laut „Bild“ wolle Leitl bei seinem Wunschspieler kein Risiko eingehen, Seguin solle sich ausruhen und auskurieren. So soll Seguin erst im Trainingslager in Kitzbühel/Österreich (11. bis 19. Juli) wieder ins Mannschaftstraining der Hertha einsteigen.

Wiedersehen an Spieltag eins

Ein optimaler Start bei dem neuen Arbeitgeber sieht wahrlich anders aus. Allerdings kennt Seguin etwaige Probleme bereits, weiß also auch, wie er diese schnellst- und bestmöglich in den Griff bekommt. Spätestens zum Start der neuen Zweitliga-Saison sollte und möchte Seguin wohl wieder fit sein. Denn zum Eröffnungsspiel geht es ausgerechnet zurück nach Gelsenkirchen.

Weitere News:

Schalke und Hertha bestreiten am Freitag (01. August) das Auftaktspiel der neuen Saison – es kommt für beide Teams also direkt zum Kracher! Dort wird Seguin seinem Ex-Verein sicherlich gerne die drei Punkte klauen wollen.