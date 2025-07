Bittere Gewissheit für Borussia Mönchengladbach: Rivale sorgt für Star-Abgang

Wer stürmt im kommenden Jahr für Borussia Mönchengladbach? Diese Frage stellt sich bei Fans der Fohlen aktuell mehr denn je. Tim Kleindienst fehlt langfristig aufgrund eines Meniskusrisses und jetzt verabschiedet sich ein weiterer Leistungsträger der Borussia.

Ab der kommenden Saison steht Alassane Plea bei der PSV Eindhoven unter Vertrag. Der 32-jährige Stürmer wechselt fest aus Gladbach in die Niederlande, wie der Verein am Donnerstagmorgen (17. Juli) offiziell bekannt gab. Ein Transfer, der ein dickes Loch in den Sturm von Borussia Mönchengladbach reißt. Ausgerechnet Bayer Leverkusen ist dafür mitverantwortlich.

Borussia Mönchengladbach: Plea geht zur PSV

Mit Malik Tilmann konnte Bayer-Boss Simon Rolfes einen echten Transfer-Coup für die Werkself landen. Doch erzeugte der Bayer-Geschäftsführer damit eine Kettenreaktion, unter der nun auch die Borussia leiden muss. Denn Eindhoven musste offensiv nachlegen. Fündig geworden ist man jetzt in Gladbach und dort verliert man einen echten Torgaranten.

17 Torbeteiligungen verzeichnete Plea in der abgelaufenen Bundesligasaison für die Fohlen. Ihn zu ersetzen, dürfte für Gladbachs Sportchefs Roland Virkus keine leichte Aufgabe werden – trotz absoluter Dringlichkeit bei der Suche eines Nachfolgers.

Kleindienst verletzt, Plea weg

Denn Sturm-Kollege Kleindienst fällt noch mehrere Monate aus. Während Leverkusen also hochkarätige Neuzugänge für die Abgänge zu Beginn des Sommers präsentieren kann, entsteht bei den Fohlen ein großes Fragezeichen im Sturmzentrum.

Ob Tomas Cvancara diese Lücke bei Borussia Mönchengladbach allein wird füllen können, ist aktuell noch zu bezweifeln. Und so muss Virkus dringend Alternativen im Sturmzentrum finden, die Pleas Torqualität bei den Fohlen ersetzen können.