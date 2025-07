Neuer Stürmer im Anflug! Borussia Mönchengladbach schlägt bei der Konkurrenz zu

Tim Kleindienst ist noch bis in den November verletzt, Alassane Plea wurde in Richtung Eindhoven verkauft und Tomas Cvancara wird in die Türkei ausgeliehen – die Stürmer-Situation bei Borussia Mönchengladbach ist mehr als angespannt. Ein neuer Angreifer muss dringend her.

Und diesen scheinen Roland Virkus und Co. bereits gefunden zu haben. Laut „Sky“ steht Borussia Mönchengladbach kurz vor einem Leihgeschäft eines neuen Mittelstürmers. Haris Tabakovic soll von der TSG Hoffenheim kommen.

Borussia Mönchengladbach bedient sich in Hoffenheim

Am 32. Spieltag der vergangenen Saison trennten sich die Fohlen und die Kraichgauer in einem irren Schlagabtausch mit 4:4. Gladbach verspielte eine 2:0-Führung und lag zwischenzeitlich 3:4 zurück. Der Torschütze des 3:4 aus Fohlen-Sicht: Tabakovic.

Er soll jetzt der neue Angreifer am Niederrhein werden. Laut „Sky“ sei der Deal bereits auf der Zielgeraden, schon am Freitag (18. Juli) soll der 31-Jährige in Mönchengladbach ankommen, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

Es wird sich wohl um eine einjährige Leihe handeln. Ob sich die Fohlen eine Kaufoption sichern, ist noch nicht klar. Fakt ist: Tabakovic soll für Gladbach auf Torejagd gehen, bis Kleindienst wieder fit ist. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison stand Tabakovis 22 Mal für die TSG auf dem Feld und erzielte drei Tore.

Cvancara macht den Abflug

Während der eine kommt, geht der andere. Da Borussia Mönchengladbach einen neuen Angreifer gefunden hat, wird Cvancara nun das grüne Licht erhalten, um nach Antalyaspor zu wechseln. Der Tscheche wird für ein Jahr verliehen und soll in der Türkei Spielpraxis sammeln.

Die Fohlen stellen sich im Sturm also komplett neu auf. Plea weg, Cvancara weg, Tabakovic neu da. Einzig Kleindienst, der gegen Ende der Rückrunde wieder eine Option sein könnte, bleibt.