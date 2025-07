Borussia Mönchengladbach macht es offiziell: Mega-News um Top-Talent

Die Fohlen-Fans können sich nach dem ganzen Trubel der vergangenen Wochen auch mal wieder auf eine positive Nachricht freuen. Borussia Mönchengladbach hat mit Fritz Fleck ein großes Talent an sich gebunden.

Der 18-jährige Offensivspieler unterschrieb kürzlich seinen ersten Lizenzspielervertrag. Vor einem Jahr wechselte der U18-Nationalspieler mit sechs Länderspielen von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach.

Ein Hoffnungsträger für Borussia Mönchengladbach

Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums von Gladbach, lobt ihn in höchsten Tönen: „Fritz ist ein technisch sehr starker Spieler, der dynamisch, wendig und trickreich ist. Mit seinem Spielwitz und Zug zum Tor passt er hervorragend zu unserer Spielidee.“

In seiner ersten Saison im Trikot von Borussia Mönchengladbach überzeugte Fleck mit starken Leistungen. In 19 Einsätzen in der DFB-Nachwuchsliga erzielte er neun Tore und steuerte vier Assists bei. Darüber hinaus traf er im Junioren-DFB-Pokal einmal in drei Spielen. Sandmöller ergänzt: „Wir haben in Fritz schon vor seinem Wechsel ein sehr spannendes Talent gesehen, das gut zu uns passt. Dies hat er in seiner Zeit bei uns sowohl fußballerisch als auch menschlich bestätigt und sich seitdem noch einmal weiterentwickelt.“

Nächster Schritt: Erfahrungen im Herrenbereich

Fleck spielte eine entscheidende Rolle im Erfolg der U19 von Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Saison. Obwohl er auch in der kommenden Spielzeit noch U19-spielberechtigt wäre, plant Gladbach bereits den nächsten Entwicklungsschritt. Der junge Offensivspieler soll künftig in der U23 von Borussia Mönchengladbach wichtige Erfahrungen im Herrenfußball sammeln. Dort gab Fleck bereits letzte Saison am 32. Spieltag sein Debüt und bereitete beim 1:4 gegen die Sportfreunde Lotte den Anschlusstreffer vor.

Mit Wael Mohya und Kilian Sauck hat Borussia Mönchengladbach zwei weitere Talente an sich gebunden. Doch vor allem mit Fritz Fleck baut der Verein auf seinen nächsten großen Hoffnungsträger und bleibt seiner Nachwuchsphilosophie treu.

