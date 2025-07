Leyla Lahouar & Mike Heiter: Kurz nach der Trauung ist der Moment gekommen

Im „Dschungelcamp“ haben sie sich kennen und lieben gelernt, mittlerweile sind Leyla Lahouar und Mike Heiter unzertrennlich. Ihre Liebe musste einige Hürden überwinden, über die das Paar in der Vergangenheit auf ihren Instagram-Profilen berichtete. An ihrer Liebe scheinen die Reality-Stars nun jedoch nicht mehr zu zweifeln.

Denn am Samstag (5. Juli) haben sie sich im Rahmen einer standesamtlichen Hochzeit das Ja-Wort gegeben. Im August soll eine große Feier in Italien folgen. Doch bereits die offizielle Eheschließung in Deutschland bot sich glamourös dar.

Leyla Lahouar & Mike Heiter zelebrieren besonderen Moment

Nur wenige Momente nach der Trauung teilten Leyla Lahouar und Mike Heiter bereits ein erstes Video mit ihren Instagram-Followern. Überglücklich sitzt das Pärchen im Auto, bewegt die Lippen zu einem Trend-Sound und zeigt seine Eheringe in die Kamera. Und einige Tage später bekommen Fans auch die ersten offiziellen Fotos der Trauung zu sehen.

Leyla trägt ein ärmelloses weißes Brautkleid und einen Bolero aus (künstlichen) Federn. Mike matcht seine Liebste und hat sich für einen rot-weiß-farbigen Anzug entschieden. Und auch einen weiteren ganz besonderen Moment möchte das frischverheiratete Paar seinen Followern keinesfalls vorenthalten…

+++ Zwischenfall bei Leylas und Mike Heiters Hochzeit: „Wurde kurz evakuiert“ +++

Denn dem Anschneiden der Hochzeitstorte fiebern viele Paare sehnsüchtig entgegen. Leyla Lahouar und Mike Heiter wollten auf diesen großen Moment scheinbar nicht bis zur großen Feier im August warten und tischten auch für die standesamtliche Trauung gehörig auf. Eine mehrstöckige rot eingefärbte Torte mit Blumendekoration steht auf einem durchsichtigen Tisch bereit.

Um die Torte herum sind kleinere rote Gebäckstücke und Pralinen zu sehen. In einem Video, das die Influencer auf ihren Instagram-Profilen teilten, ist der große Moment des Anschnitts zu sehen. Freudig tanzen Leyla und Mike auf die Torte zu, küssen sich und schneiden das essbare Kunstwerk gemeinsam an. Ein Feuerwerk im Hintergrund und Bruno Mars‘ „Treasure“ machen den Moment perfekt.

Leyla Lahouar & Mike Heiter scheinen diesen besonderen Tag in vollen Zügen genossen zu haben. Ihre große Feier in Italien können die Frischvermählten garantiert kaum noch erwarten.