Zwischenfall bei Leylas und Mike Heiters Hochzeit: „Wurde kurz evakuiert“

Sie haben es getan! Leyla Lahour (mittlerweile Heiter) und Mike Heiter haben sich am Samstag (5. Juli) standesamtlich in Heidelberg das Ja-Wort gegeben. Es war eine Hochzeit, die wohl vieles übertraf. Kleiderwechsel bei der Braut, ein Meer aus roter Deko, Rolls-Royce – dabei kommt die große Trauung in Italien erst noch!

Doch nicht alles lief an Leylas und Mike Heiters großem Tag in Heidelberg glatt. Erst sperrten sich die RTL-Stars kurz vor der Hochzeitsnacht aus dem eigenen Hotelzimmer aus, dann musste Mike einen Tag später zum Notarzt wegen Zahnschmerzen. Und zu allem Übel gab es bei der Hochzeit offenbar noch eine Evakuierung.

Leyla und Mike Heiter: Evakuierung bei Hochzeit

Zwei Tage nach ihrer Traumhochzeit in Deutschland teilt das frisch vermählte Brautpaar auf Instagram ein Video von sich im Auto. Leyla bedankt sich bei ihren Fans für die lieben Glückwünsche:

„Wir wollten euch bei euch bedanken für die ganzen Glückwünsche. Und natürlich auch allen, die unsere Videos und Fotos so süß zusammengeschnitten haben und gepostet haben. Das hat uns richtig gefreut. Das sah alles richtig süß aus.“ Und weiter schwärmt sie von ihren eigenen Followern:

„Auch für die ganzen lieben Kommentare unter unseren Fotos und Videos. Natürlich werden wir euch noch ein bisschen zuspamen mit Hochzeits-Content, weil wir das einfach mit euch teilen wollen. Aber Leute, ich sag’s euch, alles, was wir auf dem Handy haben, beschreibt nicht, wie krass diese Hochzeit eigentlich war.“

+++ DIESER Moment war für Leyla Lahouar besonders emotional – es war nicht das Eheversprechen +++

Für ihre Hochzeit war ein Kamerateam dabei, schließlich zeigt „Bild“ die Hochzeit im Rahmen einer mehrteiligen Doku sowie ihre Hochzeit an der Amalfi-Küste per Livesendung.

Leyla: „Kann man nicht in Worte fassen“

Leyla deutet schon jetzt auf einen Zwischenfall hin, der während ihres großen Tages passiert war und den die Fans erst später zu sehen bekommen: „Deshalb sind Mike und ich so happy und so dankbar, dass wir das Kamerateam dabeihatten, die alles aufgezeichnet haben. Wirklich von A bis Z – und wenn ihr wüsstest, was dort passiert ist… Das kann man gar nicht in Worte fassen. Die Hochzeit wurde auch kurz evakuiert.“

Wer jetzt auf mehr Infos dazu hofft, der muss leider vorerst enttäuscht werden, denn Leyla fügt hinzu: „Aber dazu dürfen wir jetzt noch nichts sagen.“ Was es damit wohl auf sich hat?

Immerhin kann Ehefrau Leyla noch lächeln und scheint den Moment und den ganzen Stress gut überstanden zu haben. Jetzt geht es für die Heiters bald erst noch in den Urlaub, bevor sie sich am 30. August in Italien noch einmal romantisch das Ja-Wort geben. Dann hoffentlich ganz ohne derartige Zwischenfälle.