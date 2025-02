„Wer weiss denn sowas?“: Kai Pflaume irritiert – „Frage mich, was hier heute passiert“

Keine Show ist wie die andere und es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken: Das ist wohl eines der Erfolgsgeheimnisse der ARD-Quizshow „Wer weiss denn sowas?“. Seit 2015 bereits läuft die Sendung mit Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoëcker im Ersten. Seitdem wurden unzählige Fragen gestellt und etliche Tausend Euro erspielt.

Und doch gibt es immer noch Momente, die auch den erfahrenen „Wer weiss denn sowas?“-Quizmaster Kai Pflaume überraschen, ja gar irritieren. So wie am Dienstagabend (25. Februar 2025) in der Sendung, in der sich Walter Plathe und Brigitte Grothum in die Teams von Elton und Hoëcker gesellten.

Irritation im „Wer weiss denn sowas?“-Studio

Begab es sich doch, dass Pflaume wie üblich einen interessanten Fakt zum Besten gab. Dieses Mal ging es um das Gürteltier. „Wussten Sie, dass das Gürteltier das Zootier des Jahres 2025 ist?“, wollte der 57-Jährige wissen und grinste dabei fröhlich in die Kamera. Die Reaktion des Publikums jedoch fiel ein wenig anders aus als gedacht.

So wurde nach dem typischen „Wer weiss denn sowas?“-Ahhh plötzlich Gelächter laut. Verwirrt schaute sich Schauspieler Walter Plathe um, und auch Pflaume schien etwas überrascht. „Was ist denn das?“, wollte Plathe wissen. Eine Frage, die auch Kai Pflaume nicht zu beantworten imstande war: „Ich frage mich auch gerade, was hier heute passiert.“ Nun denn, vielleicht hatte das Publikum an diesem sonnigen Dienstag vor Karneval einfach nur besonders viel Spaß in den Backen.

Immerhin das, viel zu gewinnen gab es am Ende nämlich nicht. Zwar konnte das Team mit Bernhard Hoëcker und Brigitte Grothum das Spiel für sich entscheiden, jedoch hatten die beiden am Ende nur 500 Euro auf dem Konto. Bedeutete für jeden Zuschauer der auf die beiden gesetzt hatte, einen Gewinn von schlappen 7,81 Euro.

Die ARD zeigt „Wer weiss denn sowas?“ von Montag bis Freitag jeweils um 18 Uhr.