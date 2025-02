„Wer weiss denn sowas?“-Star Elton: Die schlechte Nachricht kam am Dienstagmorgen

Er ist der Ratekönig der ARD-Quizsendung „Wer weiss denn sowas?“ und einer der wichtigsten Köpfe im Kompetenzteam für den ESC 2025. Doch ausgerechnet im großen Finale am Samstag (1. März 2025), in dem sich entscheiden soll, wer für Deutschland auf der großen Bühne in Basel stehen soll, wird Moderator Elton fehlen.

Ein privater Termin, so heißt es vom Norddeutschen Rundfunk, sorgt dafür, dass Elton, der in den drei vorherigen Shows stets an der Seite von Stefan Raab und Yvonne Catterfeld weilte, ausgerechnet in der vierten von vier Sendungen, nicht dabei sein wird. Ein schwerer Schlag für die Fans des „Wer weiss denn sowas?“-Stars.

„Wer weiss denn sowas?“-Star Elton verpasst das große Finale

Doch für hochkarätigen Ersatz ist gesorgt. So hat man, wie schon im vergangenen Jahr, eine echte ESC-Koryphäe mit ins Boot geholt: Conchita Wurst wird wieder bei der Auswahl des richtigen Acts unterstützen. Und auch ein Sänger und Songwriter von Starformat wird in der Sendung auf One im Team von Stefan Raab sitzen.

++ Klartext bei „Wer weiss denn sowas“: „Dass einem das heute auf die Füße fällt“ ++

Dabei handelt es sich um niemand geringeren als Nico Santos, der nicht nur mit Songs wie „Rooftop“ oder „Play with Fire“ Charterfolge feiern konnte, sondern auch schon für Megastars wie Schlagerkönigin Helene Fischer Musik schreiben durfte.

Neun Acts wollen zum ESC nach Basel

Und die Jury rund um Raab bekommt reichlich zu tun, so müssen sie aus den neun Acts, die noch zur Auswahl stehen, vier aussieben. Die übriggebliebenen fünf Acts dürfen dann um das Ticket zum großen Finale des Eurovision Song Contest in der Schweiz singen. Noch mit dabei sind Moss Kena, JULIKA, Benjamin Braatz, COSBY, Abor & Tynna, Feuerschwanz, LEONORA, LYZA und The Great Leslie.

Ausgestrahlt wird die vierte Folge von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ am 1. März 2025 um 20.15 Uhr in der ARD. Zudem ist die Sendung in der ARD-Mediathek abrufbar.