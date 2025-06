Florian Silbereisen: Die traurige Nachricht kam am Pfingstmontag

Pfingstsonntag, die meisten Menschen hatten frei, dazu war das Wetter noch mies: beste Fernsehzeit also. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland hatten am 8. Juni 2025 nun wirklich ausreichend Auswahl. Für die Fußballfans gab es das Finale der Nations League, das Portugal nach Elfmeterschießen mit 5:3 für sich entscheiden konnte. Für Krimi-Fans zeigte die ARD eine „Tatort“-Wiederholung, und diejenigen, die sich nach Sonne sehnten, durften mit Florian Silbereisen auf „Traumschiff“-Reise gehen.

Leider jedoch, und das zeigte sich am Pfingstmontag ganz deutlich, wollten wohl die meisten Zuschauer Fußball oder Krimi gucken. Florian Silbereisen fiel im Quotenranking deutlich dahinter ab.

Florian Silbereisens „Traumschiff“ schlechter als Fußball und Tatort

So wollten laut der Zahlen des Branchenmagazins „DWDL“ nur 3,443 Millionen Menschen im Gesamtpublikum die Reise des ZDF-„Traumschiff“ nach Schweden sehen (ein Marktanteil von 14,5 Prozent). Zum Vergleich: Die Wiederholung des „Tatort“ mit Ulrike Folkerts sahen 4,906 Millionen (ein Marktanteil von 20,6 Prozent). Das Elfmeterschießen zwischen Spanien und Portugal am späten Abend gar 6,69 Millionen (eine Traumquote von 43,3 Prozent für RTL).

Noch deutlicher waren die Zahlen bei den 14- bis 49-Jährigen. Dort schauten 1,946 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Elfmeterschießen (50,1 Prozent Marktanteil). Den „Tatort“ sahen 0,489 Millionen (ein Marktanteil von 11,3 Prozent). Florian Silbereisen und sein „Traumschiff“ jedoch konnte nur 0,35 Millionen vor die Fernseher locken. Eine schwache Quote von 11,3 Prozent.

Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen hatte Flori gegen Fußball und ARD-Krimi das Nachsehen. 0,885 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten 9,8 Prozent Marktanteil. Dann bleibt nur zu hoffen, dass es für das ZDF am Pfingstmontag besser läuft. Dann gehen die Mainzer mit „Nord Nord Mord“ ins Quotenrennen.