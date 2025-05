„Gefragt – Gejagt“(ARD): Kandidat macht berührendes Geständnis – „Abschiedsgeschenk“

Wer schafft es, sich gegen die geballte Wissensmacht der Jäger durchzusetzen? Diese Frage stellen sich jetzt wieder täglich die Zuschauer von „Gefragt – Gejagt.“ Die beliebte ARD-Quizshow hat den 18-Uhr-Sendeplatz von „Wer weiß denn sowas?“ übernommen und ist mit frischen Folgen zurück. Am Mittwochabend (27. Mai) traten erneut vier Kandidaten an, um sich gegen die gefürchteten Jäger zu behaupten und im besten Fall eine satte Gewinnsumme mitzunehmen.

Als Kandidat Alexander Völker zur Schnellraterunde schreitet, wird es in der Quiz-Arena plötzlich mucksmäuschenstill! Der Grund: Der ehemalige Gymnasiallehrer möchte die Gunst der Stunde nutzen und vor seinem Auftritt gerne noch etwas loswerden!

ARD: Kandidat berührt die Zuschauer-Herzen

Im Gegensatz zu den wöchentlich wechselnden Kandidaten bildet ER seit 2012 eine Konstante in der beliebten ARD-Vorabend-Sendung – Moderator Alexander Bommes. Neben dem Moderator und täglich vier Kandidaten bedarf es nun lediglich noch der Quiz-Elite, den „Jägern“. Die beiden Jägerinnen Adriane Rickel und Annegret Schenkel sind ebenso gefürchtet wie Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby, und Dr. Thomas Kinne. Im Duell am Dienstagabend (27. Mai) wartet kein Geringerer als Sebastian Klussmann.

Die heutigen Kandidaten: Dominik Hartmann, Karin Glaubitz, Andrea Türk und Alexander Völker. Letzterer startet jedoch nicht sofort in die Schnellraterunde – zuerst möchte er noch ein paar wichtige Worte loswerden. „Ich stehe nicht als Bester in der App oder ähnliches hier. Das war das Abschiedsgeschenk von meinen Schülern. Sie haben mich vor zwei Jahren hier angemeldet.“

ARD: Harter „Jäger“ zeigt Herz

ARD-Moderator Alexander Bommes ist sichtlich berührt von der Geste der Schüler. „Nein, ach wirklich“, sagt er prompt und möchte wissen, wie genau es denn dazu kam. Der Kandidat erklärt: „Ich habe den Wunsch geäußert und jemand aus meiner neunten Klasse hat dann den Kontakt hergestellt.“

Als Alexander Völker als Dritter an der Reihe ist, versucht Moderator Alexander Bommes beim „Jäger“ ebenfalls auf die Tränendrüse zu drücken. Er erzählt Sebastian Klussmann ebenfalls von dieser herzergreifenden Geschichte und hat eine Bitte: „Sie können ihm den Abend also nun noch schöner machen.“ Klussmann bietet daraufhin 20.000 Euro. Der Kandidat lehnt dies jedoch bescheiden ab: „Ist zu viel!“

Moderator Alexander Bommes begrüßt montags bis freitags vier Kandidaten in der „Gefragt – Gejagt“ Quiz-Arena im ARD-Vorabend-Programm in der ARD. Anschließend steht die Sendung ebenfalls in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.