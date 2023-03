Florian Silbereisen: SIE offenbart intimes Geheimnis – „Er küsst gut“

Ihm fliegen die Herzen zahlreicher Frauen nur so zu – doch so nah wie SIE kamen Florian Silbereisen die allerwenigstens Damen.

Wie es wohl so ist, Florian Silbereisen zu küssen? Birthe Wolter kennt die Antwort auf die Frage, die sich wohl schon einige Fans des 41-Jährigen gestellt haben. Bei den „Traumschiff“-Dreharbeiten durfte sich die Schauspielerin einen Schmatzer von Silbereisen abholen.

Florian Silbereisen-Kuss war nicht romantisch

Auf dem Oster-„Traumschiff“ (9. April, 20.15 Uhr im ZDF) spielt Wolter die Rolle der Maike Kappes, wie der „Express“ schreibt. Und diese glaubt an die Macht der Zahlen. Deswegen muss sie noch einen einzigen Mann küssen, ehe sie sich voll und ganz auf ihren vermeintlichen Traummann (Navigationsoffizier Jan Riether) einlassen kann. Insgesamt 15 Männer müsse Maike Kappes küssen, ehe sie mit ihrem Traummann zusammenkommt.

+++Florian Silbereisen meldet sich zurück: Mit einer Frau an seiner Seite+++

Und Mann Nummer 15 soll in dem Fall Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen, sein. Und wie ist es so, den Schlagerstar zu küssen? „Er küsst gut. Ich konnte mich jetzt nicht beschweren“, packt Wolter aus. Romantik kam allerdings dabei nicht auf: „Das ist sehr technisch, das ganze Team steht drumherum.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Florian Silbereisen bekommt nette Worte von Kollegin

Und dann verriet die Schauspielerin noch ein weiteres Detail von den Dreharbeiten: „Ich habe vor dem Kuss rohe Zwiebeln gegessen, um Florian zu ärgern.“ Allgemein kann Wolter über den Schlagerstar nur Positives berichten: „Er ist gar nicht überheblich, super kollegial, super sympathisch, nah an den Leuten“, erklärte sie in einem Interview mit dem „Express“. Zudem sei Silbereisen nicht so spießig, wie er in der Presse dargestellt wird. Na, das wird Florian Silbereisen von seiner Kollegin mit Sicherheit gerne hören.

Damit haben seine Anhänger wohl nicht gerechnet. Waren die Shows von Florian Silbereisen in der Vergangenheit absolute Highlights in der Schlagerwelt, bahnt sich aktuell offenbar eine Art Kurswechsel an. Erfahre hier, was da los ist.