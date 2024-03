Schlagerboom zieht nach Ticket-Verkauf Konsequenzen – Florian Silbereisen verkündet es selbst

Jahr für Jahr freuen sich Schlager-Fans auf den „Schlagerboom“. Florian Silbereisen lädt die Crème de la Crème der Branche ein, um mit ihm zusammen auf der Bühne zu performen.

2024 findet der „Schlagerboom“ am 19. Oktober in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Am 16. März startete der Vorverkauf für die Tickets und der Fan-Andrang ist offenbar so groß, dass die Veranstalter nun ihre Konsequenzen daraus gezogen haben.

Schlagerboom: Florian Silbereisen verkündet Überraschung

Florian Silbereisen kann es kaum fassen. „Bereits nach wenigen Stunden war die riesige Dortmunder Westfalenhalle fast vollständig ausverkauft!“, teilt der „Traumschiff“-Star auf seinem Instagram-Profil einen Tag drauf mit. Sobald der Vorverkauf für sein Schlager-Event freigegeben war, haben sich die Fans offenbar vor den Handy- und PC-Displays um die Karten gerissen.

Und das große Interesse zeigt seine Wirkung. „Aufgrund der hohen Nachfrage habt Ihr jetzt die Möglichkeit, auch am Freitag, den 18. Oktober 2024 mit beim Schlagerboom 2024 dabei zu sein und den Schlager so zu feiern, wie er sonst nirgendwo gefeiert wird“, verkündet Silbereisen stolz.

DAS gab es noch nie

In den vergangenen Jahren kam es des Öfteren vor, dass auch für die Generalprobe am Tag vor der großen Live-Show Tickets vergeben wurden. Doch dass die Probe auch aufgezeichnet wird, das gab es noch nie. Das könnte die Chance für die Fans steigern, dass auch die ersten Stars des „Schlagerbooms“ ihre einstudierten Performances zum Besten geben. Wie genau der Ablauf aussieht, das ist bislang unbekannt. Noch ist auch die prominente Gästeliste noch nicht veröffentlicht worden.

Tickets für die 1. Aufzeichnung am 18. Oktober gibt es bereits auf Eventim. Noch sind alle Kategorien zahlreich vorhanden (Stand 20. März 2024). Die Preise liegen zwischen etwa 55 Euro und knapp 105 Euro. Auch Restplätze für die Live-Show vom „Schlagerboom“ gibt es noch.