ARD geht radikalen Schritt – bitter für Florian Silbereisen

Damit hätten seine Fans wohl nicht gerechnet. Waren die Shows von Schlagerstar Florian Silbereisen in der Vergangenheit absolute Highlights in der Schlagerwelt, bahnt sich aktuell offenbar eine Art Kurswechsel an.

Die ARD zumindest hat nun einen drastischen Entschluss gefasst und eine Show von Florian Silbereisen aus dem Programm genommen.

ARD geht radikalen Schritt: Es betrifft Silbereisen

Demnach wird es im März keine „Feste mit Florian Silberweisen“ geben, wie „Merkur.de“ berichtet. Stattdessen setzt man beim Sender auf die Schlagerkonkurrenz. Eigentlich galt der 18. März als potenzieller Termin für die Silbereisen-Show – zur Primetime, versteht sich. Jetzt soll Roland Kaiser mit „20 Jahre Kaisermania“ in der ARD aufwarten.

Geplant ist ein Rückblick auf die letzten 20 Karriere-Jahre des Kaisers. Wird Florian Silbereisens „Feste“-Show also komplett für dieses Jahr gestrichen?

Auch im April bekommt eine Schlager-Sängerin erstmals eine Show in der ARD und damit die große Showbühne: Beatrice Egli. Die gebürtige Schweizerin war mit ihrer „Beatrice Egli Show“ bislang im MDR zu sehen, in diesem Jahr soll sie am 15. April aber in der ARD gesendet werden. Und das bedeutet ebenfalls Konkurrenz für Florian Silbereisen.

ARD: Sender beruhigt Silbereisen-Fans

Seine Fans können aber aufatmen: Eine Sender-Sprecherin bestätigte gegenüber „Schlager.de“, dass die „Feste“ auch in diesem Jahr stattfinden. „Die Fans von Florian Silbereisen können sich in diesem Jahr auf vier weitere Feste-Shows im Ersten freuen. Die nächste Show ist für den Sommer geplant.“

Darüber hinaus sind die „Feste“-Shows nicht das einzige TV-Highlight mit dem Ex von Helene Fischer. Der 41-Jährige punktet schließlich auch regelmäßig mit Shows wie „Schlagerboom“ oder „Schlagerchampions“. Vielleicht alles ein kleiner Trost für den Sänger, der im Frühjahr nun erst einmal Sendepause hat.

