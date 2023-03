Florian Silbereisen meldet sich zurück: Mit einer Frau an seiner Seite

Im TV zeigte sich Florian Silbereisen zuletzt im Januar 2023 als Moderator und verabschiedete mit jeder Menge prominenter Gäste den König von Mallorca, Jürgen Drews. Seinen nächsten Auftritt gibt’s zu Ostern – dann legt Florian Silbereisen wieder als Kapitän Max Parger mit dem ZDF-„Traumschiff“ ab. Anders als viele seiner Kollegen aus der TV-Branche macht sich der Moderator während seiner Show-Abwesenheit auf seinen Social-Media-Kanälen rar.

Auf private Einblicke in seinen Alltag müssen die Fans verzichten. Ähnlich bedeckt hält sich übrigens auch Ex-Freundin Helene Fischer, die sich nach längerer Instagram-Pause kürzlich mit traurigen Nachrichten zurückmeldete (hier mehr dazu). Bei Florian Silbereisen fällt sein Social-Media-Comeback jetzt allerdings deutlich positiver aus – und ganz ohne Verletzung oder Show-Absage, dafür aber mit einer Frau an seiner Seite.

Florian Silbereisen meldet sich mit emotionaler Nachricht

Dass Florian Silbereisen empathisch ist, zeigte er nicht nur bereits in seinen diversen Shows, sondern auch in seiner Rolle als DSDS-Juror. 2022 übernahm er in der RTL-Show die Rolle von Dieter Bohlen und schlug deutlich sanftere Töne bei der Bewertung an als sein Vorgänger.

Ebenso sanft klingen die Worte, die er jetzt einer ganz besonderen Frau widmet: seiner „Traumschiff“-Kollegin Barbara Wussow. Für die beiden ging’s bereits mehrfach auf hohe See. Jetzt hat die Schauspielerin Geburtstag und Florian Silbereisen lässt es sich nicht nehmen, ihr gebührend zu gratulieren.

Fans sind begeistert

„Liebe Barbara, ich wünsche Dir alles erdenklich Gute zum Geburtstag! Allzeit viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Es ist mir eine Freude und Ehre mit Dir arbeiten zu dürfen – so wie heute! Nachher stoßen wir noch gemeinsam an Bord auf Dich an! Dein Florian (oder Max Parger)“, schreibt der Moderator zu dem gemeinsamen Schnappschuss.

Seine Fans sind ganz aus dem Häuschen, dass sich Florian Silbereisen endlich mal wieder meldet. „Schön, wieder von dir zu hören“, „Das ist ja wirklich so schön, Florian“, oder „Ein wunderschönes Foto“, sind nur einige der Nachrichten, über die sich der Moderator freuen kann. Und die ihn vielleicht darin bestärken, sich in Zukunft doch häufiger mal bei seinen Fans zu melden.