DSDS-Star öffentlich bedroht! Video zeigt ekelhafte Tat

Innerhalb weniger Sekunden schlägt die Stimmung plötzlich um. Ein vermeintlicher Selfie-Versuch entpuppt sich plötzlich als widerliche Attacke auf DSDS-Star Prince Damien. Die schockierende Aufnahme teilt der Sänger kurz darauf mit seinen 210.000 Followern und bittet sie um Unterstützung.

Prince Damien hat im Mai 2016 die 13. Staffel von DSDS gewonnen und muss sich seit seinem ersten TV-Auftritt heftiger Kritik stellen. Als bunter Paradiesvogel, der Männer liebt, stößt er offenbar einigen Hetzern übel auf. Nun wird deutlich, wie gefährlich es dabei für den 32-Jährigen werden kann.

Der Täter filmt alles: DSDS-Star wird bespuckt, bedroht und heftig beleidigt

Nichtsahnend sitzt Prince Damien in der hintersten Reihe eines Linienbusses, als auf einmal ein junger Mann an die Scheibe herantritt. Zunächst lächelt er ihn sympathisch an, gibt vor, ein Foto mit dem DSDS-Star machen zu wollen. Prince Damien spielt mit und posiert für den gemeinsamen Schnappschuss. Was der gebürtige Südafrikaner jedoch nicht ahnt, ist, dass der Mann auf der anderen Seite einen gezielten Angriff auf Damien plant.

In dem Handyvideo des Mannes, der bei Instagram auf den Nutzernamen „abufolie“ hört, ist zu sehen, wie er sich plötzlich zur Scheibe dreht, mehrfach dagegen spuckt und brüllt: „Du Nuttensohn, ich fi** deine Mutter, du Hurensohn!“ Danach schlägt er mit der Faust gegen die Scheibe und läuft davon.

DSDS-Gewinner Prince Damien ist erschüttert – es geht um seine tote Mutter

Prince Damien macht zunächst gute Miene zum bösen Spiel, zeigt dem Angreifer mit einem Grinsen auf den Lippen den Mittelfinger, bis er ihn nur noch irritiert anschaut und darauf wartet, dass der Mann von dannen zieht. Später teilt der DSDS-Gewinner das Video auf seinem eigenen Instagram-Profil und ruft seine Fans dazu auf, den Account des Mannes zu melden. Einen Tag später ist der Kanal mit dem Namen „abufolie“ tatsächlich nicht mehr verfügbar.

Zu der entsetzlichen Tat schreibt Prince Damien: „Ich kenne diesen jungen Mann nicht und habe lange überlegt, ob ich das hier teilen soll. Aber nach einer Nacht des gründlichen Überlegens kann ich das nicht so stehen lassen. Es ist EINE Sache, wenn man etwas gegen MICH sagt und mich bespucken und schlagen will, aber eine andere Sache, wenn man meine leibliche Mutter mit reinzieht, die es für mich leider nicht mehr gibt.“ Die Mutter des DSDS-Stars ist gestorben, als Prince Damien noch ein Baby gewesen ist.

Im Netz springen ihm nun zahlreiche Menschen zur Seite. TV-Moderator Riccardo Simonetti kommentiert beispielsweise: „Das ist total schrecklich und es tut mir sehr leid, dass dir so etwas Erniedrigendes und Entwürdigendes passieren musste. Der Mann sollte angezeigt werden.“ Und auch GZSZ-Star Timur Ülker meldet sich zu Wort und betont, dass Prince Damien „einer der positivsten Menschen, die ich kenne“ sei. Die Follower des DSDS-Gesichts raten ihm dazu, den Mann bei der Polizei anzuzeigen.