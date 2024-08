Pietro Lombardi teilt verrücktes Video aus dem Kreißsaal – dabei traut er seinen Augen kaum

Seit seinem Sieg bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 geht es für Pietro Lombardi karrieretechnisch steil bergauf. Lediglich liebestechnisch lief für den Sänger zwischenzeitlich nicht alles wie am Schnürchen. Im Jahr 2019 ließen sich der Musiker und seine damalige Partnerin Sarah Engels scheiden, aus der Beziehung stammt Söhnchen Alessio.

Mittlerweile ist Pietro Lombardi wieder glücklich vergeben. Seit knapp zwei Jahren ist der Sänger mit der Influencerin Laura Maria Rypa liiert. Vor wenigen Tagen ist der RTL-Star nun erneut Vater geworden. Auf seinem Instagram-Profil teilt der 31-Jährige jetzt ein Video, das wirklich kaum zu fassen ist.

Pietro Lombardi zeigt sich ehrfürchtig

Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa bekam Pietro Lombardi im Jahr 2023 Söhnchen Leano. Nun ist der „DSDS“-Star zum dritten Mal Vater geworden. Nach einer Schwangerschaft voller Komplikationen brachte Laura vor wenigen Tagen den kleinen Amelio Elija auf die Welt.

Auf seinem Instagram-Profil, dem stolze 2 Millionen Menschen folgen, teilte der Sänger nun ein Video seiner Liebsten aus dem Kreißsaal. Zu sehen ist Laura, die wild im Zimmer herumhüpft, um die Geburt zu beschleunigen. Pietro Lombardi kann diesen Anblick kaum fassen und gibt zu bedenken: „Du bist krank, unser Kind bekommt ein Schwindeltrauma!“

Der Verlobten von Pietro Lombardi sind die Wehen, die anscheinend bereits eingesetzt hatten, kaum anzumerken. Fröhlich springt die Influencerin umher. Die Aufnahmen seiner Partnerin kommentiert der „DSDS“-Star mit den Worten: „Der Kreißsaal Dance. Wenn die Hebamme sagt, bewegen Sie sich mehr. Eine Stunde nach dem Tanz kam Amelio gesund zur Welt.“

Rührende Liebeserklärung an seine Laura

Der Musiker bewundert seine Verlobte sehr und schreibt weiter: „Laura, ich bin unglaublich stolz auf dich. Du hast die Geburt mit so viel Stärke und Ruhe gemeistert, unglaublich, wirklich, Power-Mami. Respekt an alle Frauen, wirklich.“ Am Ende des Videos blendet Lombardi das erste gemeinsame Familienfoto mit dem kleinen Amelio ein.

Mittlerweile hat auch Leano seinen kleinen Bruder mit Sicherheit schon kennenlernen dürfen. Pietro Lombardi wird sich nun garantiert erstmal auf die gemeinsame Zeit mit seiner kleinen Familie konzentrieren.