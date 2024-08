Große Freude bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Ihr Baby ist da!

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa schweben bereits seit längerem auf Wolke 7. Im Januar 2023 machte dann ihr gemeinsamer Sohn Leano (1) ihr Glück perfekt. Doch damit war die Familienplanung im Hause Lombardi noch nicht abgeschlossen! Schon im März dieses Jahres verkündete Laura die freudige Nachricht, erneut schwanger zu sein.

Und jetzt ist es endlich so weit! Das junge Paar ist erneut Eltern geworden. Auf Social Media verkünden sie ihren Fans die frohe Botschaft!

Pietro Lombardi: Das Baby ist da!

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind überglücklich. Denn endlich ist Baby Nummer zwei auf der Welt! Die Nachricht verkündete das Paar auf Instagram und verriet bereits den Namen: Es ist ein Junge namens Amelio Elija. Ihr gemeinsamer Sohn Leano (1) und Pietros Sohn Alessio (8) aus seiner früheren Beziehung mit Sarah Engels dürfen damit ihr Geschwisterchen auf der Welt begrüßen.

Auf Instagram teilten Pietro und Laura rührende Worte zur Geburt. „Welcome to our Family Amelio Elija. Wir sind unglaublich glücklich euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe und wir genießen die Tage und die gemeinsame Zeit. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Familie wächst“, schreibt das Paar zu seinem Post aus dem Krankenhaus.

Pietro Lombardi wird von Glückwünschen überhäuft

In der Kommentarspalte können sich prominente Freude von Pietro und Laura kaum halten. So beglückwünscht auch „Bachelor“-Kandidatin Sarah Harrison die beiden. Erst kürzlich wurde sie selbst Mutter ihrer dritten Tochter. Moderatorin Jana Ina Zarrella schließt sich ebenfalls den Glückwünschen an.

Auch viele Follower drücken ihre Freude aus. „Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kennenlernzeit“ oder „Toller Name. Wünsche euch eine wunderschöne Kennenlernphase und genießt die Zeit zusammen“, schreiben zwei User.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa können sich nun voll und ganz auf ihren neuen Alltag als Familie einstellen. Schon zuvor verkündete die Verlobte des „DSDS“-Stars, dass sie sich nach der Geburt zunächst auf Social Media zurückziehen wird.