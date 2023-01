RTL-Star Prince Damien will TV-Vergangenheit vertuschen – aus einem traurigen Grund

Mit seiner Teilnahme bei DSDS wurde Prince Damien über Nacht zum Star. 2017 kürten ihn die Zuschauer in der 14. Staffel der RTL-Castingshow zum neuen Superstar. Drei Jahre später strich der Sänger dann den nächsten großen Gewinn ein und konnte sich im Dschungelcamp über die Krone und ein sattes Preisgeld freuen.

Vom Maden essen oder nervenaufreibenden Recalls will er jetzt aber anscheinend nichts mehr wissen. Geschweige denn davon erzählen. Zumindest so lange er nicht muss. Als Kandidat der Datingshow „First Dates“ möchte der RTL-Star jetzt quasi undercover seine große Liebe finden. Seine TV-Vergangenheit soll dabei bewusst keine Rolle spielen.

Als einer von insgesamt sieben prominenten Singles hofft Prince Damien im Lokal von Roland Trettl die Liebe seines Lebens zu finden. Wäre die Suche in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, würde Damien vermutlich nicht diesen Weg wählen.

Während ihm seine Show-Präsenz Berühmtheit brachte, war sie ihm in Sachen Dating alles andere als hilfreich, wie er jetzt in einem Interview mit RTL verrät. „Was ich merke, ist, dass die Menschen, die ich in der letzten Zeit gedatet habe, schon sehr daran interessiert sind, was ich im Fernsehen mache und nicht so sehr an mir selbst, was ich manchmal schade finde.“

RTL-Star Prince Damien hält DSDS-Sieg lieber geheim

So wie Prince Damien dürfte es vielen seiner Kolleginnen und Kollegen aus der Showbranche gehen. Die bittere Konsequenz: Der Sänger verzichtet lieber darauf, von seiner TV-Vergangenheit zu erzählen.

„Ich würde es persönlich nie auflösen, DSDS und der Dschungel sind so lange her, wer kann sich daran noch erinnern, außer meine Oma. Daher würde ich es niemals auflösen, was ich neben dem Tanzen noch so mache.“

Mehr News:

Geht es um das Thema Beruf beim ersten Date hat sich Prince Damien bereits eine passende Antwort parat gelegt. „Ich sage immer, dass ich Tanzlehrer bin. Ich unterrichte Tanzen mit meinen Mädels in der Tanzschule in München, dann ist die Sache meistens gegessen und es kommen auch keine Rückfragen mehr.“ Bleibt abzuwarten, was passiert, wenn er bei „First Dates“ dann möglicherweise doch erkannt wird.

Vox holt das Promi-Spezial am 30. Januar um 20.15 Uhr ins TV-Programm. Online bei RTL+ ist das Format bereits ab dem 16. Januar verfügbar. In der Kuppelshow mit dabei sind übrigens auch diese Promis: Schauspielerin Radost Bokel, Lisa Feller, Liz Baffoe, Lucy Hellenbrecht und Andreas Guenther sowie Sportreporter Werner Hansch.