EM 2024: RTL verkündet DFB-Knaller live im TV – „Wir leben in einer Simulation“

Die Vorfreude auf die EM 2024 in Deutschland steigt von Tag zu Tag. Nur noch knapp vier Wochen verbleiben, ehe Deutschland im Eröffnungsspiel auf Schottland trifft. Eigentlich verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann erst im Verlauf dieser Woche. Doch schon jetzt steht der dritte Spieler fest, der dabei ist.

+++ Julian Nagelsmann: Bundestrainer schaut genau hin – es droht das bittere EM-Aus! +++

Am Montagnachmittag verkündete Moderatorin Frauke Ludowig die Nachricht live im RTL-Programm. Auch Aleksandar Pavlovic darf sich über ein Ticket zur EM 2024 freuen. Der DFB setzt damit gleichzeitig seine neue Strategie fort.

EM 2024: Pavlovic ist dabei

Er ist vermutlich DIE Entdeckung der aktuellen Bundesliga-Saison. Aus dem Nichts hat sich Pavlovic im Team des FC Bayern München etabliert. Obwohl der Rekordmeister erstmals seit 2012 wieder eine titellose Saison erlebt, darf sich der 20-Jährige doch über seinen ganz persönlichen Aufstieg freuen.

+++ Nach DFB-Hammer – folgt die nächste BVB-Überraschung? +++

Jetzt gibt es auch noch die ultimative Bestätigung seiner Leistung. Bundestrainer Julian Nagelsmann beruft Pavlovic in seinen vorläufigen Kader für die EM 2024! Das verkündete am Montagnachmittag Moderatorin Frauke Ludowig bei RTL-„Exclusiv“.

Verkündung im Fernsehen

Mit einem Deutschland-Trikot ausgestattet, welches den Namen des Bayern-Spielers trug, startete Ludowig in die Sendung. Pavlovic ist bereits der dritte Name, den der DFB auf unkonventionelle Art durchsickern lässt.

Am Sonntagabend hatte die Tagesschau bereits die Verpflichtung von Nico Schlotterbeck vom BVB verkündet. Am Montag hatte man dann auch noch Jonathan Tah via Instagram-Video Teil des Kaders werden lassen.

EM 2024: Fans mit klarer Meinung

Obwohl Pavlovic noch kein einziges Länderspiel für Deutschland absolviert hat, haben die Fans eine klare Meinung von der Nominierung: Sie sind begeistert. Doch viel mehr lässt sie die neue Art der Nominierungsverkündung ausflippen.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

„Frauke Ludowig verkündet live Alexandar Pavlovic für die Europameisterschaft. Wir leben in einer Simulation“, schreibt einer bei „X“. Und: „Ich bin schon gespannt, wer morgen mit der Verkündung dran ist. Mickie Krause live aus dem Megapark?“ Eins ist klar: Der Kader für die EM 2024 bleibt eine spannende Sache.