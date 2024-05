Borussia Dortmund: Nach DFB-Hammer – folgt die nächste BVB-Überraschung?

Was war denn da los? Als am Sonntagabend (12. Mai) die Tagesschau lief, staunten viele Fußballfans nicht schlecht: Zur besten Sendezeit verkündete der DFB, dass Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund zum EM-Kader von Julian Nagelsmann gehöre. Dabei wird der Bundestrainer erst am Donnerstag alle Spieler benennen, die beim Turnier im Sommer dabei sind.

Diese Personalie wurde aber schon verkündet und sorgte für großes Aufsehen. Nun stellen sich viele Fans von Borussia Dortmund die Frage: Kommen noch weitere BVB-Stars dazu? Besonders einer hätte es ihrer Meinung nach verdient, seine Nominierung wird seit Wochen gefordert.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Nominierung in der Tagesschau

Als im März vor den Länderspielen schon Namen einiger Debütanten in den Medien kursierten, gab es Aufregung in Fußballdeutschland. Das sollte sich nicht wiederholen, weshalb der DFB am Sonntag über die Tagesschau selbst die Nominierung von Nico Schlotterbeck verkündete (DER WESTEN berichtete). Der Profi von Borussia Dortmund ist damit bei der Europameisterschaft 2024 dabei. In den kommenden Tagen sollen weitere Verkündungen von EM-Teilnehmen scheibchenweise verkündet werden.

Auch interessant: Borussia Dortmund schaut genau hin! Real Madrid verkündet Star-Ausfall

Für den Verteidiger ist es das erste Mal, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn beruft. Den BVB-Star hatte der Coach bislang ignoriert. Doch nach seinen zuletzt starken Leistungen in der Champions League und in der Bundesliga blieb dem DFB-Trainer keine andere Wahl.

Dass Schlotterbeck der einzige Dortmunder in der deutschen Nationalmannschaft sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Niclas Füllkrug gehörte als Stürmer stets zum Aufgebot. Im März fehlten neben Schlotterbeck auch noch Niklas Süle, Mats Hummels, Julian Brandt, Emre Can und Karim Adeyemi.

Folgt der nächste Hammer?

Alle Spieler konnten in den vergangenen Wochen genauso wie Schlotterbeck überzeugen und sich mit dem sensationellen Champions-League-Finale belohnen. Das wird auch Julian Nagelsmann mitbekommen haben. Die Frage ist nur: Wen wird er noch nominieren? Die Fans von Borussia Dortmund haben deine klare Forderung: Mats Hummels muss mit.

Der Abwehr-Routinier der Schwarzgelben erlebt mit 35 Jahren seinen dritten Frühling, ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken und zuletzt einer der besten Dortmunder gewesen. Was ihm und den anderen Dortmund-Stars Hoffnung macht: Nagelsmann darf 26 Spieler nominieren. Diese Neuerung gab es bei der EM 2021 aufgrund der Corona-Pandemie, als die UEFA die Kaderplätze von 23 auf 26 angehoben hat.

Mehr Nachrichten für dich:

Das ist nun auch bei der Europameisterschaft im Sommer möglich. Nagelsmann darf 26 Profis mitnehmen. Ob Hummels und Co. dazugehören? Am Donnerstag (16. Mai) fällt die Entscheidung.