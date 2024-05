EM 2024: BVB-Hammer! Julian Nagelsmann beruft IHN

Eine Hammer-Nachricht elektrisiert die Fans des BVB und der deutschen Nationalmannschaft kurz vor der EM 2024!

Bundestrainer Julian Nagelsmann will am Donnerstag den Dortmunder Innenverteidiger Nico Schlotterbeck für das prestigeträchtige Fußballturnier nominieren. Dies wurde am Sonntagabend (12. Mai) in einem Bericht der ARD-„Tagesschau“ bekannt, welcher sich auf eine Quelle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stützt.

EM 2024 mit BVB-Star Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck, der mit seinen 24 Jahren bereits eine wichtige Säule in der Defensive des BVB darstellt, hat sich offenbar dank seiner starken Leistungen das Vertrauen des neuen Bundestrainers verdient. Für sein Aufgebot bei der EM 2024 setzt Nagelsmann auf Schlotterbeck, der mit dem BVB das Finale der Champions League erreicht hat. Dort wird seine Mannschaft am 1. Juni auf Real Madrid treffen.

Die EM 2024 könnte für Schlotterbeck eine Chance zur Rehabilitation sein, da seine bisherigen Einsätze im DFB-Trikot von Pech gezeichnet waren. Trotz der elf Länderspiele, in denen er nicht durchweg überzeugen konnte und dem unglücklichen Auftritt bei der WM 2022 schätzt man offenbar seine Qualitäten. In der BVB-Abwehr hat er gezeigt, dass er ein starker Rückhalt sein kann.

Zukunft von Mats Hummels ungewiss

Für Spannung sorgt die Situation um Mats Hummels, einen weiteren Verteidiger des BVB. Seine Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt vor der EM 2024 ungewiss, da Nagelsmann zuletzt auf andere Spieler im Abwehrzentrum setzte. Obwohl Hummels ausgezeichnete Leistungen zeigte, wurde er in den März-Länderspielen nicht berücksichtigt.

BVB-Star Nico Schlotterbeck Foto: IMAGO/Steinbrenner

Nico Schlotterbeck wird sich verspätet zur EM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft treffen. Das Champions-League-Finale, in dem er mit dem BVB gegen Real Madrid antritt, macht seine frühe Anreise unmöglich. Er wird somit den ersten EM-Test am 3. Juni gegen die Ukraine verpassen.

Die Entscheidung des Bundestrainers, Schlotterbeck ins Team der EM 2024 zu berufen, wird von vielen Anhängern des BVB gefeiert – aber längst nicht von allen. Einige Reaktionen auf der Facebook-Seite des BVB:

Hochverdient!

Hochverdient??? Was mit Hummels?????? Der hat es nicht mit Leistung verdient oder wie?

Schlotterbeck hat es sich sowas von verdient.

Doch nur damit er sich die Knochen kaputt macht und für Dortmund keine Tore mehr schießen kann.

Freut mich, sehr verdient und es spricht für Nagelsmamann. Hummels wird folgen…

Hummels hat das tausendmal mehr verdient als Schlotterbeck.

Hummels ist seit Monaten in Bestform. Ganz egal, was man in Zukunft mit der Nationalmannschaft vorhat. Die EM wäre sein Turnier und bekäme er die Chance, er wäre eine Burg in der Abwehr.

