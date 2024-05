Borussia Dortmund: Harte Vorwürfe nach Mainz-Klatsche – „Beschämend“

Kaum eine Woche spiegelt die ganze Saison von Borussia Dortmund so wider, wie diese. Noch am Dienstag (7. Mai) zog der BVB sensationell ins Finale der Champions League ein. Wenige Tage später hagelt es in der Bundesliga eine ordentliche Packung.

Mainz 05 spielt Borussia Dortmund komplett her und gewinnt verdient mit 3:0! Für den BVB hat das auf die Endplatzierung zwar keine Auswirkung – auf den Tabellenkeller allerdings umso mehr. Auch deshalb muss sich der BVB nach der Niederlage einiges anhören.

Borussia Dortmund: Versprechen gebrochen

Mainz 05 steckte auch zwei Spieltage vor dem Ende der Saison im Abstiegskampf. Im Fernduell mit Köln, Union Berlin und dem VfL Bochum kämpft man um die Klasse. Auch deshalb untermauerten die Dortmunder Spieler schon nach dem Einzug ins CL-Finale, dass man sich nicht hängen lassen wolle.

„Keine Sorge an die Bochumer, am Samstag geben wir 110 Prozent“, hatte Nico Schlotterbeck etwa angekündigt. Klar, in Bochum spielt sein Bruder Keven. Den würde er nur ungerne aus der Liga verschwinden sehen. Doch Borussia Dortmund schaffte es nicht, dieses Versprechen zu halten.

Trainer Edin Terzic rotierte wieder kräftig durch – aber das hatte er bereits gegen Augsburg in der Woche zuvor erfolgreich getan. Gegen Mainz bekamen seine Spieler jedoch gerade in der ersten Halbzeit keinen Fuß auf den Boden. Alle drei Gegentore hagelte es in den ersten 23 Minuten.

Andere Klubs mächtig sauer

Und das machte nicht nur die eigenen Fans, sondern insbesondere die Anhänger aus Köln, Berlin und Bochum mächtig sauer. Der Vorwurf: Dortmund sei nach dem Finaleinzug zu überheblich in das Mainz-Spiel gegangen, gar eine Verzerrung des Wettbewerbs witterten manche.

„Eine beschämende Leistung“, kommentierte ein Fan. „Dass man rotiert finde ich völlig verständlich und richtig aber als Fan und im Sinne des Wettbewerbs erwarte ich zumindest Einsatz und der fehlte in HZ1.“

Ein anderer Anhänger wurde noch deutlicher: „Ist das Wettbewerbs-Verzerrung? Oder was macht der BVB da?“ Damit sprach er gerade den Anhängern der abstiegsbedrohten Klubs aus der Seele. Der Frust ist angesichts der Tabellensituation nachvollziebar. Allerdings: Das bereits erwähnte Augsburg-Spiel hat gezeigt, dass der zweite Anzug es bei Borussia Dortmund auch kann – wenn er will. An einer absichtlichen Verzerrung lag das Ergebnis eher nicht.