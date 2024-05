Borussia Dortmund schaut genau hin! Real Madrid verkündet Star-Ausfall

Es ist das Spiel des Jahres: Borussia Dortmund kämpft im Champions-League-Finale gegen Real Madrid um den Henkelpott. Die Sensation schaffte der BVB im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Im Hin- und Rückspiel siegten die Dortmunder je mit 1:0 und stehen verdient im Endspiel.

Gegen Real Madrid wird es mindestens genauso schwer. Die Königlichen haben aber vor dem Finale gegen Borussia Dortmund eine bittere Nachricht verkündet. Ein Spieler hat sich verletzt. Fällt er nun auch gegen den BVB aus?

Borussia Dortmund schaut genau hin: Real verkündet Ausfall

Das Spiel des Jahres steigt am 1. Juni im Wembley-Stadion: Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Im erst dritten Champions-League-Finale will der BVB den Henkelpott holen. Dafür müsste aber der Rekordsieger der Königsklasse besiegt werden. Gleich 14 Titel haben die Madrilenen schon geholt.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Public Viewing zum Champions-League-Finale? DAS musst du wissen

Doch für den spanischen Rekordmeister gibt es schlechte Nachrichten. Der französische Nationalspieler Aurelien Tchouameni droht das Finale zu verpassen. Wie die Madrilenen verkündeten, erlitt der Mittelfeldspieler im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern (2:1) einen Ermüdungsbruch im linken Fuß. Kurz nach dem 1:0 der Münchener wurde Tchouameni ausgewechselt.

Real Madrid machte über die Dauer des Ausfalls von Tchouameni, der nicht nur im Mittelfeld, sondern auch in der Innenverteidigung eingesetzt wird, keine genaueren Angaben. Tchouameni war nach einem Bruch des zweiten Mittelfußknochens im vergangenen Oktober für eineinhalb Monate bereits raus.

Real im Finale ohne Tchouameni?

Die Ausfallzeit bei einem Ermüdungsbruch beträgt meist bis zu drei Wochen. Somit wird es bis zum Endspiel gegen Borussia Dortmund knapp. Für die restlichen vier Liga-Partien wird Tchouameni den Königlichen nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Meisterschaft hat Real Madrid aber schon am vergangenen Wochenende perfekt macht.

Immerhin: Tchouameni, der auch in der französischen Nationalmannschaft gesetzt ist, wird aller Voraussicht nach an der Europameisterschaft am 14. Juni bis zum 14. Juli teilnehmen. Bis dahin sollte er wieder fit sein.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Entwicklung beim Titel-Favoriten wird sich auch der BVB um Coach Edin Terzic ganz genau anschauen. Für Real wäre der Ausfall extrem bitter. Dennoch hat Cheftrainer Carlo Ancelotti im Mittelfeld genügend Optionen, um Tchouameni zu ersetzen.