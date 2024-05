Borussia Dortmund: Public Viewing zum Champions-League-Finale? DAS musst du wissen

Borussia Dortmund hat das geschafft, woran kaum jemand im Winter noch geglaubt hätte: den Einzug ins Champions-League-Finale. Der BVB schaffte es in zwei sensationellen Spielen gegen Paris Saint-Germain, sich für das Endspiel der Königsklasse zu qualifizieren.

Am 1. Juni kämpft Borussia Dortmund im Wembley-Stadion in London um den Henkelpott. Während zahlreiche BVB-Fans vor Ort sein werden und ihre Mannschaft supporten werden, wird es in Dortmund ein Public Viewing geben. Die Stadt befindet sich bereits in den Planungen.

Borussia Dortmund: Public Viewing zum Finale?

Die große Überraschung rückt immer näher. Kann Borussia Dortmund tatsächlich die Champions League in diesem Jahr gewinnen? Nur noch ein Spiel und dann wäre es geschafft. Der Gegner wird entweder Real Madrid oder FC Bayern sein. 2013 gab es bereits das Finale zwischen dem BVB und den Münchener. Mit 2:1 setzte sich der deutsche Rekordmeister durch.

25.000 Karten bekommt der BVB für das Finale in London. Es werden aber deutlich mehr Dortmunder in die britische Hauptstadt reisen – auch ohne Ticket. Für die Daheimgebliebenen gibt es gute Nachrichten. Es wird ein Public Viewing in Dortmund geben, das erklärte Oberbürgermeister Thomas Westphal am Dienstag (7. Mai) schon vor dem Halbfinal-Rückspiel.

Sollte der BVB das Finale erreichen, werde definitiv ein Public Viewing stattfinden. Die Planungen dafür laufen bereits und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, bestätigte der ein Sprecher der Stadt Dortmund gegenüber DER WESTEN.

Orte stehen noch nicht fest

Ebenso unklar ist es auch, wo denn mögliche Public Viewings zum Endspiel von Borussia Dortmund gegen Bayern oder Real Madrid sein wird. Beim DFB-Pokalfinale 2017 gegen Eintracht Frankfurt (2:1) gab es mehrere Leinwände an Plätzen in der Stadt. Für die Champions League werden sicherlich mehr Fans erwartet. Die Orte für ein Public Viewing wird die Stadt ebenfalls dann zeitnah verkünden.

In einer Sicherheitskonferenz der Stadt wird am Mittwoch (8. Mai) noch die Entscheidungen treffen, wann und wo die Public Viewings stattfinden. Neben der Stadt werden auch die Polizei und Schausteller dabei sind.