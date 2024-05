„Let’s Dance“-Star Stefano Zarrella offenbart größten Wunsch – „Ein bisschen kuscheln“

Er ist der jüngere Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella und wollte nun endlich aus dem Schatten seines Bruders hervortreten. Stefano Zarrella arbeitete bisher als Food-Blogger und baute sich in den letzten Jahren eine stolze Instagram-Community mit 1,9 Millionen Followern auf.

In der aktuellen Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ beweist der Italiener nun gemeinsam mit Tanzpartnerin Mariia Maksina sein Können. In einem Interview verrät der 33-Jährige jetzt, was er sich am sehnlichsten wünscht.

Stefano Zarrella wünscht sich Frau an seiner Seite

Beruflich lebt Stefano Zarrella momentan ein Leben auf der Überholspur. Lediglich privat fehlt dem sympathischen Food-Blogger noch eine Partnerin an seiner Seite. Gegenüber der „Bild“ verrät der „Let’s Dance“-Star nun: „Meine Mutter sagt jeden Abend zu mir ‚Wann hast du endlich eine Freundin? Dann bringst du sie hierher, ich koche euch was, dann gehst du mit ihr nach Hause und ihr fahrt zusammen in den Urlaub. Und dann machst du mit ihr Bambini, kleine Kinder.'“

Auch der Influencer selbst wünscht sich sehnlichst eine Partnerin an seiner Seite. Stefano Zarrella verrät: „Ich wünsche mir ja nichts mehr als das. Aber was soll ich sagen, ich kann es nicht erzwingen.“ Dabei hat der RTL-Star bereits einen perfekten Plan für das erste Date mit seiner zukünftigen Traumfrau.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Stefano Zarrella: So steht er zu Mariia Maksina

Stefano Zarrella verrät, dass er für einen perfekten Abend zunächst den Raum dekorieren und das Licht anpassen würde. Anschließend würde der Food-Blogger einen Aperol Spritz vorbereiten. Dann würde er seine Herzensdame reichlich bekochen. Was natürlich als Abschluss nicht fehlen darf: „Dann ein bisschen entspannte Musik, und ein bisschen kuscheln.“

Am liebsten hätte Stefano Zarrella seine Traumfrau im Rahmen von „Let’s Dance“ kennengelernt. Mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina sei der Influencer jedoch eher auf einer „Bro-Schiene“. Die Partnerin fürs Leben möchte der RTL-Star nun am liebsten in einer Bar kennenlernen.

Auf seinem Instagram-Profil erhält der RTL-Star ebenfalls die ein oder andere Anfrage für ein Date. Die Richtige war für den Food-Blogger jedoch noch nicht dabei.