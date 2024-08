Pietro Lombardi macht Grenzerfahrung als frischgebackener Papa – „Das ist schon krass“

Bei Pietro Lombardi läuft es nicht nur beruflich, sondern auch privat wie am Schnürchen. Kurz nachdem der „DSDS„-Sieger des Jahres 2011 seinen neuen Song „Schlussstrich“ veröffentlich hat, wurde der Musiker zum dritten Mal Vater.

Aus seiner gescheiterten Beziehung mit Sarah Engels stammt der neunjährige Alessio, gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa bekam Pietro Lombardi im Jahr 2023 dann den kleinen Leano. Nun brachte Laura den zweiten gemeinsamen Sohn des Paares auf die Welt und stellte ihren Liebsten vor eine große Herausforderung.

Pietro Lombardi muss mit anpacken

Wenige Tage ist der kleine Amelio Elija alt, der das Familienglück von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa perfekt machte. In den vier Wänden des Paares wird es nun wirbelig zugehen, schließlich müssen sie sich nun um ein Neugeborenes und ein Kleinkind kümmern. In einer Instagram-Story berichtet der Sänger nun seinen zwei Millionen Followern von den ersten gemeinsamen Nächten mit seinem Nachwuchs.

Der „DSDS“-Star erzählt übermüdet: „Ich erklär euch mal was. Bei Leano hat Laura die ganzen Nächte alleine gemacht. Nicht weil ich nicht wollte, (…) sie hat gesagt, dass sie sich daran gewöhnen möchte Mutter zu sein. Deswegen hat sie das gemacht. Jetzt mit Amelio haben wir zwei kleine Kinder. Ich hab gesagt, dass ich es schätze was sie macht, aber dass ich ihr diesmal wirklich helfen möchte.“ Pietro Lombardi scheint sich seiner Verantwortung als Vater also bewusst zu sein.

Laura habe sich jedoch zunächst gegen Pietros Vorhaben gewehrt. Die Influencerin wollte die Nachtschichten alleine üben, da der Sänger oftmals für Auftritte eine längere Zeit nicht Zuhause sein wird. Weiter berichtet der Musiker: „Gestern dachte ich mir, weil beide parallel wach geworden sind, dass sie mir den Kleinen jetzt geben soll.“ Erst wollte seine Liebste zwar nicht, stimmte dann jedoch zu und übergab Pietro den kleinen Amelio.

Laura ergänzte die Worte: „Na wenn du unbedingt willst, dann nimm ihn.“ Nur kurze Zeit später wird Pietro Lombardi bewusst, wie anstrengend das Versorgen eines Babys mitten in der Nacht sein kann. Der RTL-Star gesteht: „Woah, Alter… Was meine Frau leistet… Das ist schon krass…“ Der Respekt, den der 32-Jährige vor seiner Partnerin hat, reicht nach dieser Erfahrung wohl bis ins Unermessliche.

Es bleibt zu hoffen, dass Pietro Lombardi nun erstmal die Zeit mit seiner kleinen Familie genießen kann, bevor es für ihn wieder auf eine Konzertreise geht.