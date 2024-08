LOL-Star plötzlich in Gefahr – es geht nicht mehr ohne Personenschützer

LOL-Star Hazel Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer hatten sich alles so schön ausgemalt. Das Ehepaar hatte für sich und die gemeinsamen beiden Kinder das ideale Haus gefunden und führte noch einige Renovierungsarbeiten durch.

Doch dann passierte das unfassbare! Plötzlich wurde es gefährlich und ein Sicherheitsdienst musste anrücken, um für Leib und Leben von Hazel und ihren Liebsten zu sorgen.

LOL-Star Hazel Brugger: Ihr Haus wird zum absoluten Albtraum

Eigentlich ist Hazel Brugger als Stand-up-Comedian für ihren Humor bekannt. Den hatte sie unter anderem bereits in der Comedy-Serie „LOL: Last One Laughing“ unter Beweis gestellt. Und auch sonst ist der 30-Jährigen oft zum Lachen zu mute. Sie nimmt das Leben, wie es kommt.

In einer Angelegenheit endet aber auch bei der Mutter von zwei Kindern der Spaß. Dabei geht es um ihr Traumhaus und einen absoluten Albtraum, den sie laut eigenen Angaben nun schon seit einiger Zeit erlebt. Ein Storyhighlight auf ihrem Instagram-Account gibt Aufschluss.

Deswegen rückten Personenschützer an

Zu sehen darin: zahlreiche Baumängel! Hazel Brugger macht die zuständige Baufirma dafür verantwortlich, genau wie für eine Bauverzögerung. Der zuständige Bauleiter kontert gegenüber „Brisant“: „Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg … eine schwierige Zeit. Fast jeder Bau, der in diese Zeit fiel, verzögerte sich.“ Er sieht zudem eine Mitschuld bei Hazel und ihrem Mann, die laut ihm ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen seien.

Doch damit nicht genug, ereigneten sich auf dem besagten Grundstück, welches sich in Groß-Umstadt nahe Darmstadt befindet, heftige Szenen. Denn wie der LOL-Star ebenfalls bei Instagram erklärte, sollen sie und ihre Familie von Bauarbeitern bedroht worden sein. Die Situation war wohl so gefährlich, dass eine Sicherheitsfirma mit Personenschützern anrücken musste.

Das Eigenheim scheint sich für Hazel Brugger immer mehr zur absoluten Hölle zu entwickeln. Ob sie dort eines Tages jemals Frieden mit ihrer Familie finden wird, steht aktuell noch in den Sternen.