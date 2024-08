„LOL: Last One Laughing“: Amazon Prime lässt die Bombe platzen – SIE sind im Herbst-Special dabei

Comedy-Fans aufgepasst: Es gibt große Neuigkeiten! Amazon Prime hat jetzt verraten, wer beim Halloween-Special von „LOL: Last One Laughing“ im Herbst dabei sein wird. Und so viel vorab: Es gibt fünf Wiederholungstäter.

Wer bei der Nicht-lachen-Challenge dabei sein wird, das erfährst du jetzt.

„LOL: Last One Laughing“: Diese Trophäen räumte das Comedy-Format bereits ab

„LOL: Last One Laughing“ stellt sich seit seiner Premiere 2021 als echter Erfolgsgarant heraus. Nicht nur die Zuschauer sind begeistert, sondern auch die Jurys wichtiger Auszeichnungen. Überzeugt zeigten sich bereits die Verantwortlichen des Deutschen Comedy Preises sowie des Deutschen Fernsehpreises.

Über beide Trophäen konnte sich „LOL: Last One Laughing“ freuen, genau wie über eine Nominierung für den International Emmy. Auch, wenn es bei Letzterem nicht zum Gewinn reichte – unterkriegen lassen sich die Macher nicht. Das Comedy-Format geht mit neuen Staffeln an den Start.

SIE nehmen am Halloween-Special teil

Ein besonderes Special findet nun im Herbst statt. Und mit von der Partie sind dann wie gewohnt keine Unbekannten. Wie Amazon Prime jetzt verriet, können sich die Zuschauer auf Bill und Tom Kaulitz, Mirja Boes und Torsten Sträter sowie Palina Rojinski und Comedian Olaf Schubert freuen.

Komplementieren werden die Star-Riege Annette Frier und Sasha. Bis auf die Kaulitz-Brüder und Sasha begeben sich alle Prominenten auf bekanntestes Terrain. Sie haben an vergangenen Folgen von „LOL: Last One Laughing“, welches von Michael Bully Herbig moderiert wird, bereits teilgenommen.

Auf eine kleine Änderung müssen sie sich dennoch einstellen: In den drei Halloween-Sonderepisoden treten sie nicht alleine, sondern als Paar gegen die anderen an. Das Duo, welches es in schauriger Gruselatmosphäre und mit zahlreichen Witzen der Gegner schafft, nicht zu lachen, gewinnt schließlich 50.000 Euro für einen guten Zweck.