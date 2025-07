Anne Menden: GZSZ-Star verrät Zeitpunkt ihres Ausstiegs

Seit 20 Jahren ist Anne Menden (39) ein fester Bestandteil von GZSZ. Doch man fragt sich: Wie lange bleibt sie noch als Emily? Die Antwort kommt prompt und lässt staunen.

GZSZ ist ein Dauerbrenner auf RTL. Der Erfolg der Serie liegt auch an langjährigen Gesichtern wie Anne Menden und Jörn Schlönvoigt (38). Die beiden spielen seit über zwei Jahrzehnten die Zwillinge Emily und Philipp.

GZSZ-Star wird deutlich

In ihrer Rolle hat Emily schon einiges durchgemacht: von Drogensucht über Affären bis hin zu Intrigen. Philipp hingegen musste beinahe sein Leben riskieren und den Tod seiner Ex-Freundin zu verarbeiten. Während Philipp aktuell eher im Hintergrund bleibt, war Emily bis vor Kurzem noch zentral in der Handlung.

+++ Auch für dich spannend: „GZSZ“: DAMIT haben die RTL-Zuschauer nicht gerechnet – „Im Ernst?“ +++

Ihre Affäre mit Tobias, gespielt von Jan Kittmann (42), sorgte für Trubel. Denn Tobias ist der Ex von Emilys Geschäftspartnerin Katrin. Ein Dreieck voller Spannung und Emotionen, wie man es von der beliebten Daily-Soap kennt. Für Anne Grund genug, um zu bleiben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Solange es noch spannende Geschichten zu erzählen gibt und Emily weiter wachsen kann, bleibe ich dabei. Ich glaube, ihre Reise ist noch lange nicht zu Ende. Solange das Publikum und die Autoren auch an neuen Entwicklungen interessiert sind, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Bei GZSZ möchte und werde ich in Rente gehen!“, stellt sie im Interview mit RTL klar.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Mit 39 Jahren denkt Anne also noch lange nicht an den Ausstieg. Sollte die Serie weiterlaufen, schlüpft sie vielleicht noch über 20 Jahre in ihre Rolle als Emily. Vorausgesetzt, GZSZ bleibt so erfolgreich wie bisher.

RTL zeigt neue Folgen von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr.