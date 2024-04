„Traumschiff“: Howard Carpendale bald neben Florian Silbereisen?

Howard Carpendale ist vielen vor allem als Schlagerstar bekannt. Doch das Multitalent hat auch seine schauspielerischen Fähigkeiten bereits unter Beweis gestellt.

Ob er sich eine Rolle an der Seite seines Freundes Florian Silbereisen beim ZDF-Klassiker „Traumschiff“ vorstellen kann, verrät er jetzt gegenüber Schlager.de…

Howard Carpendale hat Lust auf eine Filmrolle

Der 75-jährige Entertainer, dessen Karriere nicht nur von musikalischen Super-Hits wie „Hello Again“ geprägt ist, sondern auch von diversen Ausflügen ins Schauspielfach, bleibt seiner Linie treu. Obwohl er mit Florian Silbereisen eine langjährige Freundschaft verbindet und die beiden regelmäßig zusammen auf der Bühne stehen, sieht er sich nicht in der Rolle des TV-Seefahrers. „Ich würde wahnsinnig gern wieder eine Rolle in einem Film spielen. Aber dann muss es eine Rolle sein, die etwas anderes ist“, so Carpendale.

„Einfach ganz außer der Reihe“, fügt er mit Nachdruck hinzu. Aktuell konzentriert sich Howard Carpendale auf seine bevorstehende „Let’s do it again“-Tour, die ihn mit über 50 Jahren Bühnenerfahrung und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern im Gepäck quer durch Deutschland führt. Seine Live-Auftritte sind für ihn Passion und Profession zugleich, und erfordern dementsprechend seine ganze Aufmerksamkeit, Disziplin und Konzentration.

Wenn der Sänger nicht auf der Bühne steht, verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie, insbesondere mit seinem Enkelsohn Mads. Das Leben des Schlagerstars ist also auch ohne „Traumschiff" voll ausgefüllt.