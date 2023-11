Howard Carpendale nachdenklich: „Aktuell sehr traurig“

Ist das wirklich Howard Carpendale oder doch eher Maverick aus „Top Gun“? Die riesige Pilotenbrille im Gesicht, die Haare fallen cool in die Stirn, dazu ein nachdenklicher Blick … Nein, es ist ein etwas jüngerer Howie.

Es scheint, als würde der Superstar des deutschen Schlagers ein wenig in Erinnerungen schwelgen. Kein Einzelfall, auch Rockstar Peter Maffay teilte zuletzt mit seinen Fans Szenen aus jungen Jahren (hier die ganze Geschichte). Dabei sind die beiden erfolgreicher denn je… Sei es drum, eine schöne Erinnerung ist es auf jeden Fall. Auch wenn die Worte des „Ti amo“-Sängers doch recht nachdenklich wirken.

Howard Carpendale: „Wer kann sich an diese Zeit noch erinnern?“

„Wer kann sich an diese Zeit noch erinnern? War damals alles besser? Ich denke nicht, aber es waren tolle Zeiten! Ich gucke aber generell lieber nach vorne, auch wenn die Zeiten auf der Welt aktuell sehr traurig sind“, schreibt der 77-Jährige bei Instagram.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Fans können sich auf jeden Fall noch an die alten Zeiten entsinnen. In den Kommentaren bei Instagram schwelgen sie in Erinnerungen. „Und wie ich mich erinnern kann. Ich finde, es war besser! Die Menschen haben mehr zusammengehalten“, schreibt eine Followerin. Eine weitere ergänzt: „Es war unsere Zeit. Wir waren jung. Für uns war es die beste Zeit. Zudem gab es nicht so viele Kriege wie heute. Es war die beste Zeit, die wir hatten. Ohne Zukunftsängste.“

++ Howard Carpendale schaltet ZDF ein – und muss etwas loswerden ++

Howard Carpendale 2024 auf großer Tour

Eine dritte jedoch, ist zu jung, um die guten, alten Zeiten miterlebt haben zu können. „Hätte so gerne ein Konzert damals von dir gesehen, Howard. Bin leider erst 25, aber seit ich denken kann, bei jedem dabei. Bist der beste Konzertkünstler, den ich kenne. Bis nächstes Jahr in Köln“, freut sie sich trotzdem auf das, was noch kommen wird. Und das ist doch auch ein schöner Blick auf das Leben.

Mehr Nachrichten:

2024 geht Howard Carpendale nämlich auf große „Let’s do it again“-Tour. Der Schlagerstar tritt dann unter anderem in Köln (24. Mai 2023), Oberhausen (26. Mai 2023) und Hamburg (29. Mai 2024) auf. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.