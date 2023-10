Peter Maffay zeigt altes Video: Fans läuft Schauer über den Rücken

Er ist das, was man eine echte Legende nennen darf. Seit über 50 Jahren bereits steht Peter Maffay auf der Bühne. Der Rockstar aus Rumänien schuf Klassiker wie „So bist du“, „Sonne in der Nacht“ oder „Und es war Sommer“. Jedes Kind kennt seinen kleinen Drachen „Tabaluga“. Lieder wie „Nessaja“ kann wohl jeder mitsingen.

Und so ist klar, dass die Vorfreude auf die kommende Tour des Rockstars riesig ist. In acht Monaten geht es endlich los. Und da acht Monate doch noch ein ganzes Stück weit weg sind, stimmt Peter Maffay seine Fans via Instagram auf die Konzerte ein.

Peter Maffay feiert die Vergangenheit

Und wie geht das besser als mit einem Blick in die Vergangenheit. So teilte Maffay ein kurzes Video aus den 90ern. Wir sehen den jungen Peter mit langen Haaren und Lederweste, der Rocker fährt mit einem Motorrad auf die Bühne. Ein legendärer Auftritt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Liebe Freunde, bevor es in 8 Monaten beim Tourstart so richtig rund geht, wollen wir uns gerne gemeinsam mit Euch auf die Tour einstimmen! Heute gehen wir ins Jahr 1996 zurück – wer war damals schon mit dabei?“, fragt Peter Maffay seine Fans. Und da waren wohl schon einige dabei.

++ Peter Maffay: Nach Verkündung seiner Abschiedstour – DIESE Worte machen Hoffnung ++

Fanträume werden wahr

„In Stuttgart waren wir dabei. Leider lebt mein Mann nicht mehr. Ich nehme ihn in Gedanken zu jedem Konzert zu Dir mit, da er nur zu Maffay-Konzerten ging“, schreibt zum Beispiel eine Followerin. Ein anderer Follower ergänzt: „Beste Maffay-Tour ever. Geniales Album, super Bühne, legendäres Line-Up und eine unfassbare Songauswahl. Bei der Eiszeit-Version und Franks Solo läuft mir noch immer ein Schauer über den Rücken. Allein die Akustik-Sequenz zu Beginn.“

Mehr Nachrichten:

Und ein dritter Fan schreibt: „Meine allerersten Konzerte von dir, die ich besucht habe. Mit deiner Musik bin ich groß geworden. Du hast mir damals gleich das schönste Geschenk gemacht, als ich bei deinem Club-Konzert im Aladin war und du darum gebeten hast, dass man mich bitte durchlässt, damit ich dir eine Rose schenken konnte. Diesen Moment werde ich nie vergessen.“